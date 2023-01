Lacrime ed emozioni: gli eroi dello scudetto ricordano Vialli prima di Samp-Udinese

Ancora ricordi ed emozioni in memoria di Gianluca Vialli. Dopo il bagno di folla in piazza Matteotti, in occasione della messa in suffragio organizzata dalla società blucerchiata, un altro momento commovente è andato in scena allo stadio Luigi Ferraris prima di Sampdoria-Udinese. Match sfortunato, poi terminato con la vittoria 1-0 dei friulani nei minuti finali.

Gi eroi dello scudetto 1990/1991, prima del match, sono scesi in campo e si sono recati sotto la Gradinata Sud dove il presidente Marco Lanna ha letto una lettera rivolta proprio al campione appena scomparso, presentando anche il progetto 'legends' che coinvolge tutti i calciatori che hanno contribuito a scrivere la storia blucerchiata. Oltre a Lanna sono scesi sul rettangolo verde Fausto Pari, Toninho Cerezo, Giovanni Invernizzi, Ivano Bonetti, Marco Branca, Moreno Mannini, Fausto Salsano, Pietro Vierchowod, Attilio Lombardo, Luca Pellegrini e Gialuca Pagliuca, collegato in videochiamata anche Roberto Mancini, al telefono con 'Attila'. Parole toccanti quelle dell'attuale presidente blucerchiato, ha ricordato i momenti passati insieme e parlato di Vialli come esempio di vita.

Poi è stato proiettato un bellissimo video tratto dal film 'La bella stagione' e infine è partita, tra le lacrime e i cori, 'Lettera da Amsterdam'. Spettacolare coreografia, infine, all'ingresso delle due squadre in campo: uno striscione con scritto "il tuo coraggio, la nostra forza' e sotto Gianluca Vialli con la maglia blucerchiata e le braccia al cielo a coprire tutta la parte inferiore del settore.

"Ciao Luca, ti abbiamo pensato tantissimo - le parole di Lanna - in questi giorni abbiamo rivisto i tuoi goal e le tue acrobazie, abbiamo ricordato che compagno eri e cosa sei stato. Nessuna autocommiserazione nella tua battaglia, solo lezioni di vita per farci diventare persone migliori. Ti abbiamo cercato e ti troveremo sempre nel nostro cuore. Con te abbiamo reso indelebile un periodo periodo bellissimo della vita non solo nostro, ma di tutti i sampdoriani. Noi siamo tutti qui nel tuo nome e nel nome della Sampdoria. È nella tempesta che si vedono i veri marinai. Ti vogliamo bene".