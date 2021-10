Sampdoria-Udinese, probabili formazioni: pochi dubbi per D'Aversa

Blucerchiati che vanno a caccia del riscatto dopo la doppia sconfitta con Napoli (4-0) e Juventus (3-2), dopo i cinque punti raccolti nelle prime sei giornate con un calendario terribile D'Aversa vuole cominciare a correre. Domenica 3 ottobre alle ore 15 si gioca allo stadio Luigi Ferraris Sampdoria-Udinese, ecco le ultime news dai campi.

QUI SAMPDORIA. D'Aversa non dovrebbe cambiare molto con Quagliarella e Caputo sul fronte offensivo e il ritorno di Augello nella linea difensiva. Solito ballottaggio a centrocampo con Adrien Silva in leggero vantaggio su Ekdal, sempre out Gabbiadini e Verre.

QUI UDINESE. In attacco Gotti deve scegliere tra la fisicità di Beto e la mobilità di Pussetto, al momento sembra in leggero vantaggio l'argentino. Per il resto Molina e Styger Larsen si giocano una maglia con Soppy e Udogie sulle due fasce, pochi dubbi in difesa.

Probabili formazioni Sampdoria-Udinese

Sampdoria (4-4-2): Audero; Augello, Colley, Yoshida, Bereszynski; Damsgaard, Thorsby, Adrien Silva, Candreva; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Styger Larsen, Pereyra, Walace, Arslan, Molina; Deulofeu; Pussetto. All. Gotti.

Arbitro: Orsato di Schio.

Calcio d'inizio: domenica 3 ottobre, ore 15:00.

Dove vederla: Dazn.