Sampdoria-Udinese 0-1: blucerchiati spreconi, finale beffa con gol di Ehizibue

Una Sampdoria sprecona perde anche contro l'Udinese e chiude il girone di andata lontanissima dalla zona salvezza. Non basta uno stadio Luigi Ferraris commovente sulla scia del ricordo e dell'omaggio a Gianluca Vialli, non bastano due occasioni clamorose e nemmeno le altre avute durante i 90 minuti. Nel primo tempo Djuricic spreca a tu per tu con Silvestri e si divora un goal clamoroso, prima e dopo ci prova due volte Gabbiadini senza fortuna. Nella ripresa spreca una palla d'oro Vieira e Verre sfiora la magia, a tre minuti dalla fine Ehzibue punisce i ragazzi di Stankovic e condanna, per l'ennesima volta, la Sampdoria alla sconfitta. Nel recupero Gabbiadini sfiora il pari, porta stregata.

Sampdoria-Udinese 0-1, la cronaca

Commovente omaggio a Gianluca Vialli prima del match. I calciatori dello scudetto 1990/1991 sono scesi in campo e si sono posizionati sotto alla Gradinata Sud, dove il presidente Marco Lanna ha letto una bellissima lettera. Cori, lacrime ed emozioni e anche un video dedicato al campione scomparso, poi una meravigliosa coreografia ha accolto le due squadre in campo. Un enorme striscione con scritto "il tuo coraggio, la nostra forza' e sotto Gianluca Vialli con la maglia blucerchiata e le braccia al cielo a coprire tutta la parte inferiore del settore.

Partenza vibrante dei ragazzi di Stankovic con tre grosse occasioni nel primo quarto d'ora: al 3' filtrante di Lammers per Gabbiadini con uscita provvidenziale di Silvestri, al 9' goal divorato da Djuric a tu per tu col portiere e al 14' delizioso tiro a giro di Gabbiadini (deviato) che esce di pochissimo. Reazione friulana con un tiro di Udogie murato da Winks al 24' e soprattutto l'errore di Samardzic da dentro l'area, tiro masticato che termina tra le braccia di Audero e grazia i blucerchiati.

Sampdoria-Udinese 0-1, le pagelle

Problema alla coscia per Sabiri che viene sostituito all'intervallo da Verre. Nella ripresa altro goal divorato. Al 61' Winks ruba una bella palla e allarga per Leris, gran giocata del franco-algerino che mette una bella palla in mezzo, torre di Lammers e Vieira a botta sicura calcia altissimo dall'altezza del dischetto del rigore. Pressione blucerchiata con un paio di tentativi di Nuytinck da calcio d'angolo, replica l'Udinese con in colpo di testa di Becao al 70' su sviluppi di calcio piazzato, Audero è attento e blocca in due tempi. Al 78' anche Colley è costretto a uscire per infortunio (entra Zanoli), prova la magia Verre all'83' con un gran tiro dalla distanza che esce di poco, all'87' l'ennesima beffa. Scambio Walace-Deulofeu, palla sporcata da Winks che arriva in area a Ehizibue che insacca da due passi. Nel lungo recupero Audero replica a Udogie, proteste per un tocco di mano in area di Perez e poi gran palla di Augello per Gabbiadini che non riesce a spingerla alle spalle di Silvestri.

Tabellino e voti Sampdoria-Udinese 0-1

Reti: 87' Ehizibue

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 6.5; Nuytinck 6.5, Colley 6.5 (79' Zanoli sv), Amione 6; Leris 6, Winks 6, Djuricic 5 (56' Vieira 5), Augello 6; Sabiri 5.5 (46' Verre 6); Lammers 5.5 (84' Quagliarella sv), Gabbiadini 5.5. All. Stankovic.

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 5.5, Bijol 6, Perez 6.5; Ehizibue 6.5, Samardzic 5 (68' Lovric 6), Walace 6, Arslan 6 (68' Makengo 6), Udogie 6.5; Beto 5.5 (76' Deulofeu 6, 89' Nestorovski sv), Success 5.5. All. Sottil.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Note: ammoniti Ehzibue, Leris, Nuytinck, Gabbiadini.