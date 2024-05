Sampdoria-Reggiana 1-0, l'omaggio a Eriksson: "Qui cinque anni bellissimi"

Prima di Sampdoria-Reggiana il grande abbraccio dello stadio Luigi Ferraris a Sven Goran Eriksson. L'ex allenatore, che oggi lotta contro un tumore al pancreas, è sceso in campo insieme a Roberto Mancini e al presidente Matteo Manfredi, passando tra gli applausi di tanti ex calciatori che hanno partecipato al tributo. Ha allenato la formazione blucerchiata dal 1992 al 1997, conquistando una Coppa Italia e un terzo posto in Serie A.

A centrocampo proprio il trofeo conquistato nella stagione 1993/1994, poi un lunghissimo applauso sotto la gradinata Sud, con la sciarpa blucerchiata al collo. Emozioni, amore, qualche lacrima, ma anche riconoscenza e affetto da parte dei tifosi, con tanti striscioni esposti allo stadio e dedicati proprio al tecnico svedese: "Anche in questa battaglia ti sosterremo. Bentornato a Genova Mister Eriksson", e ancora "20-4-1994, grazie Mister Eriksson", la data della vittoria della quarta Coppa Italia. Sui social anche il Genoa ha voluto omaggiare Eriksson con un post in cui si legge: "Bentornato a Genova, Sven-Göran Eriksson. Siamo tutti con lei, mister".

"Sono stati cinque anni molto belli qui alla Samp ma è stato facile - ha dichiarato -, grazie a questo clima e questi tifosi. Poi avevamo anche una buona squadra che giocava un bel calcio e potevamo vincere di più". La Sampdoria è poi scesa in campo per il match contro la Reggiana e ha vinto 1-0 grazie al goal di Esposito, un successo fondamentale che ha regalato la matematica qualificazione ai playoff per la Serie A.

