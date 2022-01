Calciomercato Sampdoria: gli aggiornamenti live dell'ultimo giorno

Ultimo giorno di calciomercato per una Sampdoria molto attiva, che ha già piazzato diversi colpi e cercherà di cesellare nelle ultime ore prima del gong, che scatterà alle ore 20 di lunedì 31 gennaio 2022.

Sistemato il centrocampo e colmato il buco alla voce trequartisti con gli arrivi di Rincon, Sabiri e Sensi (sono partiti Verre, Adrien Silva e Ciervo), i blucerchiati hanno anche sostituito Torregrossa con Supryaga. In difesa sono invece arrivati Conti e Magnani a fronte delle uscite di Chabot e Depaoli.

In questo ultimo giorno di mercato la società sta cercando di riportare Linetty alla Sampdoria, ma potrebbero partire sia Askildsen che Thorsby, il primo in direzione Cagliari e il secondo verso l'Augsburg. Sfumato Nsamè (approdato al Venezia) e preso Supryaga c'è ancora un obiettivo per l'attacco, si tratta per il ritorno di Defrel dal Sassuolo.

Calciomercato Sampdoria acquisti e cessioni

Acquisti: Sabiri (Ascoli), Bonavita (Inter), Sensi (Inter), Abossah (Eurafrica), Magnani (Verona), Conti (Milan), Rincon (Torino), Supryaga (Dynamo Kiev).

Cessioni: Ihattaren (risoluzione), Verre (Empoli), Chabot (Colonia), Ciervo (Sassuolo), Torregrossa (Pisa), Adrien Silva (rescissione), Depaoli (Verona).

Trattative: Defrel (Sassuolo), Linetty (Torino), Lykogiannis (Cagliari).