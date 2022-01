Sampdoria-Torino, probabili formazioni: emergenza in difesa

Dopo le due sconfitte consecutive contro Cagliari e Napoli i blucerchiati vanno a caccia di punti per mantenere il più tranquilla possibile una classifica in cui si è assottigliato il vantaggio sulla zona retrocessione. Sampdoria-Torino, match valido per la 22esima giornata di Serie A, mette in palio punti preziosi per il riscatto, calcio d'inizio allo stadio Luigi Ferraris alle ore 15 di sabato 15 gennaio 2022. Le scelte di D'Aversa e Juric.

QUI SAMPDORIA. D'Aversa deve fare la conta per la difesa. Colley è in coppa d'Africa, Yoshida è infortunato e Chabot deve scontare una giornata di squalifica, anche Audero è out per infortunio. Pochi dubbi considerando gli uomini a disposizione, davanti a Falcone ci saranno Bereszynski, Dragusin, Ferrari e Augello. Per il resto possibile esordio dal primo minuto per Rincon, farà diga a centrocampo con Ekdal mentre sugli esterni ci saranno Thorsby e Candreva, che rientrà dopo un turno di stop. In attacco potrebbe rivedersi la coppia formata da Gabbiadini e Caputo, panchina per Quagliarella.

QUI TORINO. Juric recupera Pobega, Pjaca e Milinkovic Savic. Il portiere, guarito dal covid, dovrebbe riprendersi il posto da titolare, davanti a lui Djidji, Bremer e uno tra Rodriguez e Buongiorno. A centrocampo Pobega in vantaggio su Mandragora, Lukic, Singo e Vojvoda dovrebbero essere i suoi compagni di reparto. In attacco dubbio Praet (Pjaca o Linetty le alternative), Brekalo e Sanabria dovrebbero essere invece i punti fermi perché Belotti è sempre out per infortunio.

Sampdoria-Torino probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Dragusin, Ferrari, Augello; Candreva, Ekdal, Rincon, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. All. D'Aversa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

CALCIO D'INIZIO: domenica 15 gennaio, ore 15.

DOVE VEDERLA: Dazn.