Sampdoria-Torino 0-2, le pagelle: Murillo in vacanza, Lammers non punge mai

"Giù le mani dalla Sampdoria". Comincia così, con uno striscione molto eloquente, il match al Luigi Ferraris con una Sud che chiama i calciatori sotto la gradinata prima del fischio d'inizio. Braccia alzate in segno di scusa, foto di gruppo sotto al muro dei tifosi e infine unione ideale di intenti tra squadra e tifoseria in uno dei periodi più difficili della storia blucerchiata. Il tutto condito dai cori contro Massimo Ferrero. Si passa poi alla gara, con l'ennesima sconfitta al termine di 90 minuti privi di grossi sussulti. Il Torino vince 2-0 e nel finale si scatena anche la polemica (con rissa) per l'esultanza provocatoria di Pellegri all'indirizzo dei tifosi. A sbloccare il match un goal di Buongiorno al 31', poi poche occasioni, ritmi blandi e occasioni che latitano fino alla fine quando, per uno svarione difensivo, l'ex Genoa fissa il 2-0.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.