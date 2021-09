Samp, la Federclubs: "Bene capienza al 75%, entrare o no questione di libera scelta"

Gli ultras del Genoa hanno annunciato il ritorno allo stadio dopo i primi mesi di protesta, la disparità di trattamento con le norme covid tiene invece ancora banco nel mondo del tifo blucerchiato e la Federclubs nella giornata di martedì 28 settembre ha emesso un lungo comunicato in cui spiega le proprie ragioni sulla questione, comunicato che arriva dopo l'assemblea che si è svolta nella giornata di lunedì 27 settembre.

"Per la natura e varietà dei Club iscritti alla Federazione- si legge nella nota - , si è convenuto che la libera scelta e il rispetto delle rispettive posizioni siano l’unico percorso per affrontare questo periodo, che ci auguriamo di rapida transizione verso una completa riapertura degli impianti - come dichiarano di desiderare apertamente anche le principali autorità decisionali del governo e della Lega: in tal senso la proposta di capienza aumentata al 75% è di buon auspicio. Il nostro rispetto va dunque sia a chi decide di rinunciare alla vita da stadio in attesa di regole più sensate, uniformi e realistiche, sia a chi decide di entrare a sostenere la nostra amata, dal vivo".

"Riteniamo imprescindibile - prosrgue la Federclubs - il supporto alla squadra da parte di tutti i tifosi che valutano accettabili le regole attuali, come sostenuto dalla maggioranza dei nostri club, che già giovedì scorso hanno esposto i propri striscioni nei distinti. Dopo un anno e mezzo di distanza, un segnale di normalità a cui teniamo molto. Ogni ulteriore polemica è velenoso nutrimento per chi, nella polemica, sguazza da anni ormai".

"In questo contesto - conclude - ci auguriamo che la società riveda al più presto la politica finora attuata sui biglietti e identifichi iniziative, già in atto per altre squadre di Serie A, per incentivare la presenza sugli spalti e che i Sampdoriani sappiano cogliere queste occasioni. Cogliamo l’occasione per annunciare la formazione di tre nuovi club, attivi ormai da tempo ma che solo ieri hanno ottenuto l’approvazione assembleare: benvenuti al Sampdoria Club La Spezia, Spagna e Scandinavia - Vichinghi Blucerchiati. Ad essi si aggiungono i graditissimi ritorni del Sampdoria Club Alassio e Perugia".