Sampdoria-Ternana, probabili formazioni: Pirlo cerca la quarta vittoria consecutiva

In Serie B si torna in campo dopo la sosta nella giornata di Pasquetta. Alle ore 20:30 si gioca Sampdoria-Ternana allo stadio Luigi Ferraris. Blucerchiati impegnati nella volata playoff dopo il tris di successi contro FeralpiSalò, Ascoli e Bari che hanno proiettato la truppa di Pirlo al settimo posto. Le scelte dei due allenatori per il match e le probabili formazioni.

Sampdoria-Ternana, le scelte di Pirlo

Dopo mesi di assenza è tornato tra i convocati Pedrola, andrà in panchina e potrebbe tornare anche in campo a gara iniziata, torna disponibile dopo l'infortunio anche Piccini. In porta ci sarà come sempre Stankovic mentre in difesa mancherà lo squalificato Facundo Gonzalez. Spazio quindi a Murru con Leoni e Ghilardi nel pacchetto a tre mentre a centrocampo (nuovamente infortunato Benedetti) ci saranno Yepes, Kasami e Darboe con le fasce presidiate da Depaoli e Barreca. In attacco De Luca con Alvarez perché Esposito è out. Scalpita Borini che insidia l'uruguagio sul fronte offensivo, tra i convocati anche Verre, tornato disponibile dopo l'infortunio.

Sampdoria-Ternana, le scelte di Breda

Il match di andata contro la Ternana era stato l'esordio in campionato della formazione di Pirlo, che vinse 2-1. Nel frattempo le Fere hanno cambiato allenatore (Breda per Lucarelli) e si trovano al quintultimo posto in classifica con 32 punti, reduci dalla preziosa vittoria contro il Cosenza (1-0) prima della sosta. A livello di formazione è squalificato Lucchesi mentre si è infortunato Sgarbi, giocatori che si aggiungono agli assenti Viviani, Zuberek e N'Guessan.

Sampdoria-Ternana, le probabili formazioni

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Murru; Depaoli, Kasami, Darboe, Yepes, Barreca; Alvarez, De Luca. All. Pirlo.

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Sorensen, Capuano, Dalle Mura; Casasola, Luperini, Amatucci, De Boer, Carboni; Pereiro, Raimondo. All. Breda.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Calcio d'inizio: lunedì 1 aprile, ore 20:30.

Dove vedere Sampdoria-Ternana in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

