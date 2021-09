VIDEO | Sampdoria-Ternana 3-1: amichevole a Bogliasco, subito Caputo in goal

Pausa in Serie A per gli impegni delle nazionali e amichevole per i blucerchiati di D'Aversa. Nel pomeriggio di sabato 4 settembre 2021 si è giocata Sampdoria-Ternana sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco, successo 3-1 con i goal di Caputo, Cabot e Verre. Per le Fere a segno nel finale Capone.

Il tecnico della Sampdoria ha testato il 4-4-2, modulo che potrebbe diventare una consuetudine per consentire l'impiego di Quagliarella e Caputo in tandem.

Nel primo tempo è proprio il nuovo acquisto a portare in vantaggio la Samp (25') su assist di Verre, poi nella ripresa raddoppia Chabot su sviluppi di corner (70') e cala il tris Verre (75') con un gran tiro dalla distanza. Nel finale Capone trova la rete della bandiera.

Assenti i nazionali, ma anche Audero, Gabbiadini, Ihattaren, Murru, Torregrossa e Vieira, tutti alle prese con sedute personalizzate.

SAMPDORIA-TERNANA 3-1 | TABELLINO

RETI: 25′ Caputo; 70′ Chabot, 75′ Verre, 86′ Capone.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone (77 Ravaglia); Depaoli, Ferrari, Colley (46' Chabot), Augello (78' Somma); Candreva (54' Ciervo), Trimboli, Silva (78' Paoletti), Verre; Caputo (68' Di Stefano), Quagliarella (63' Yepes). All.: D’Aversa.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Boben, Sorensen, Celli, Salzano; Palumbo (82' Agazzi), Paghera (46' Koutsoupias); Peralta (82' Proietti), Mazzocchi, Capone; Pettinari. All.: Lucarelli.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo.

NOTE: ammonito Paghera.