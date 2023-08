VIDEO | Sampdoria-Sudtirol, Pirlo: "Due obiettivi, campionato e Coppa Italia"

La Sampdoria si prepara all'esordio stagionale in Coppa Italia. Lunedì 14 agosto, alle ore 18, si gioca Sampdoria-Sudtirol allo stadio Luigi Ferraris. Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha presentato il match e fatto il punto della situazione.

"Inizia la stagione con le partite vere - ha detto - sarà la prima per tutti. Per la nuova proprietà, per me come allenatore. C'è grande voglia ed entusiasmo di confrontarci con quello che sarà il prossimo anno. Affronteremo infatti una squadra di categoria, che lo scorso anno ha fatto molto bene. Il Sudtirol ti concede pochi spazi, è una squadra combattiva, che assomiglia al suo allenatore. Noi però vogliamo vincere, è una gara da dentro o fuori, già fondamentale come tutte quelle di coppa. All'inizio qualcuno la snobba, poi tutti sognano di alzarla. Quest'anno abbiamo due obiettivi, campionato e Coppa Italia".

Qualche parola anche sul mercato: "Siamo ancora in fase di costruzione - ha detto Pirlo - infatti nell'ultimo periodo sono arrivati giocatori nuovi. Abbiamo bisogno di tempo e di programmare quella che sarà poi la squadra che inizierà il campionato. Stiamo però lavorando bene e sono fiducioso, contento di quanto fatto finora insieme ai calciatori. C'è sempre stata attenzione e voglia. Sul mercato siamo in contatto quotidiano con la società e stiamo cercando di mettere a punto le mancanze. Non abbiamo obiettivi fissi, sappiamo cosa ci manca e ci stiamo lavorando".

Un pensiero per i tifosi: "Sono il valore aggiunto e lo hanno dimostrato negli anni, anche nella passata stagione nonostante le difficoltà. Abbiamo il dovere di dare il massimo perché questa è una maglia importante che va sempre sudata. Dobbiamo conquistarli anche con i risultati".

Infine le gerarchie in porta, che sembrerebbero già delineate: "Stankovic è venuto qui per giocare; è un ragazzo di grande potenzialità, non arriva da una Primavera ma da due campionato da titolare in Olanda. Portiere affidabile, ha fatto il precampionato con l'Inter".