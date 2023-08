Sampdoria-Sudtirol 1-1 (8-7 ai rigori): la decide Murru, blucerchiati ai 16esimi di finale

La Sampdoria supera il Sudtirol ai calci di rigore e si regala la sfida dei sedicesimi di finale contro la Salernitana. Decisivo Murru dopo l'errore di Masiello dal dischetto. Match infinito con 120 minuti (più recupero) condizionati dal caldo e dai carichi di lavoro del pre-campionato. Blucerchiati che hanno fatto la partita mentre il Sudtirol ha agito di ripartenza, buone le trame di gioco mostrate dai ragazzi di Pirlo, in vantaggio con Leris al 17', ma non sono accettabili errori come quello di Depaoli che ha di fatto regalato il pareggio agli avversari a fine primo tempo ed è più che mai lampante la mancanza di peso specifico in attacco. Male La Gumina, avulso dal gioco, un po' meglio De Luca, ma serve altro per affrontare il prossimo campionato di Serie B. Tra le note positive un vivace Delle Monache, Verre che regala diversi guizzi e il nuovo acquisto Pedrola che ha mostrato buona tecnica oltre alla capacità di saltare l'uomo con facilità.

Sampdoria-Sudtirol 1-1 (8-7 ai rigori), la cronaca

Pirlo conferma Ravaglia tra i pali con Stankovic che si accomoda in panchina, consueto 4-3-3 con Delle Monache che prende il posto dell'infortunato Borini, La Gumina punta centrale e Leris largo dall'altra parte. Linea verde, ma non è una novità, anche Giordano, Benedetti e Yepes partono dal primo minuto.

Il primo tentativo è del Sudtirol con Casiraghi che va via a Giordano ed entra in area, diagonale sul primo palo che si spegne sull'esterno della rete. La replica dei blucerchiati arriva subito: al 13' Benedetti di testa trova la facile parata di Poluzzi, al 17' invece il match si sblocca con una bella azione manovrata. Cross perfetto di Verre dalla sinistra e spaccata volante di Leris che fa esplodere il Luigi Ferraris. Il caldo si fa sentire e i ritmi inevitabilmente calano, fiammata finale con Giordano che spreca il raddoppio dopo uno schema da calcio di punizione, La Gumina che reclama un calcio di rigore al 42' e il Sudtirol che pareggia approfittando di uno svarione blucerchiato. Palla regalata da Depaoli a Odogwu, serie di rimpalli e Casiraghi buca un Ravaglia non impeccabile.

Nella ripresa la Sampdoria prende in mano le redini del gioco e ci prova con Verre e La Gumina nei primi cinque minuti. Il primo tentativo (velleitario) termina alto, il secondo con una parata facile di Poluzzi dopo una bella azione orchestrata da Delle Monache e Verre. Ancora il numero 10 blucerchiato ci prova un altro paio di volte tra 60' e 62', poi è La Gumina ad avere la palla buona in area al 66', ma il doppio tentativo è da dimenticare. Nella girandola dei cambi Pirlo inserisce Pedrola e Vieira per Delle Monache e Yepes, entrambi positivi, mentre De Luca rileva un La Gumina avulso dal gioco e poco incisivo. Pericoloso di testa Benedetti al 74' su sviluppi di corner, la Samp produce gioco ma fatica a rendersi seriamente pericolosa fino al 91' quando ancora Benedetti si mette in mostra con una staffilata che sfiora la traversa, ci prova anche Pedrola al 95' con una bella girata in area che viene deviata in corner. Il forcing finale non basta per evitare i tempi supplementari.

Nell'extra-time la squadra di Pirlo continua a spingere, Verre esce per crampi lasciando il posto a Stoppa, la fatica si sente e i ritmi si abbassano ulteriormente, fuori anche uno stremato (e attento) Ferrari per fare spazio al nuovo acquisto Ghilardi. Al 106' un guizzo di Pedrola che salta l'uomo e crossa sul secondo palo per Benedetti, fuori bersaglio però il tentativo di incornata. Occasionissima al 108' con un colpo di testa di De Luca che lambisce il palo su sviluppi di punizione. Sudtirol rintanato, ci prova Vieira dalla distanza (117') poi Ravaglia abbassa la saracinesca al 118' su un doppio tentativo di Merkaj e Ciervo. Si va ai calci di rigore. Nella sequenza dei 5 falliscono Depaoli (ancora lui) e Broh, ad oltranza Masiello calcia alto mentre Murru non sbaglia e manda i blucerchiati ai sedicesimi.

Sampdoria-Sudtirol, tabellino e voti

Reti: 17' Leris, 49' Casiraghi

Sampdoria (4-3-3): Ravaglia 6; Depaoli 4, Ferrari 6.5 (106' Ghilardi 6), Murru 6.5, Giordano 6.5; Benedetti 6+, Yepes 6 (70' Vieira 6), Verre 6.5 (100' Stoppa 6); Leris 6.5 (91' Bereszynski 6), La Gumina 5 (70' De Luca 5.5), Delle Monache 6+ (62' Pedrola 6.5). All. Pirlo.

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi 6.5; Cagnano 5.5 (46' Cuomo 6), Masiello 6.5, Giorgini 6 (46' Broh 5.5), Ghiringhelli 6; Davi 6, Kofler 5.5 (86' Merkaj 6.5), Tait 6.5, Rover 6 (70' Cisco 6); Odogwu 6 (100' Ciervo 5.5), Casiraghi 6.5 (91' Lonardi 5.5). All.: Bisoli.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Note: ammoniti Ferrari, Giorgini, Rover. Sequenza rigori: Merkaj (gol), Stoppa (gol), Lonardi (gol), De Luca (gol), Ciervo (gol), Pedrola (gol), Cisco (gol), Depaoli (sbagliato), Broh (palo), Vieira (gol), Davi (gol), Bereszynski (gol), Tait (gol), Benedetti (gol), Masiello (alto), Murru (gol)