Entusiasmo Sampdoria: gradinata Sud esaurita, boom di abbonamenti

Grande entusiasmo dei tifosi della Sampdoria per il nuovo corso targato Radrizzani-Manfredi. Nonostante la retrocessione in Serie B la campagna abbonamenti è iniziata con il botto e la gradinata Sud è andata esaurita in prelazione.

Oltre 9.100 abbonamenti sono stati stipulati in una decina di giorni, una conferma per il cuore pulsante del tifo blucerchiato, vicinissimo alla squadra anche nella tragica stagione che si è appena conclusa.

Da martedì 25 a lunedì 31 luglio ci sarà invece la prelazione per gli abbonati di tribuna, distinti e gradinata Nord, la vendita libera inizierà invece martedì primo agosto. Nel frattempo è terminato il ritiro della squadra a Livigno con la vittoria 3-1 in amichevole contro la Pro Patria: a segno Borini, Gabbiadini e La Gumina.