Sampdoria tra pagamento stipendi e corsa salvezza: il punto della situazione

Corsa contro il tempo per la Sampdoria che entro giovedì 16 gennaio deve chiudere la partita più importante, quella relativa al pagamento degli stipendi dei calciatori, per evitare una penalizzazione in classifica. Secondo quanto trapela dovrebbe essere stato trovato l'accordo grazie alla disponibilità dei singoli tesserati che, grazie alla mediazione dei veterani, sarebbero venuti incontro alla società anche trasformando una parte del dovuto in un bonus salvezza. Nel frattempo sono anche in corso le trattative con Roberto D'Aversa e Marco Giampaolo per la risoluzione dei rispettivi contratti. I due allenatori esonerati tra lo scorso anno e quello attuale sono infatti ancora a libro paga della società.

Nel frattempo la squadra si gode il buon punto guadagnato contro l'Inter seconda in classifica e si prepara a un match fondamentale per provare a credere nella salvezza: sabato 18 febbraio 2022 si gioca infatti Sampdoria-Bologna allo stadio Luigi Ferraris, conta solo vincere sperando di ridurre il gap (attualmente di 8 punti) dallo Spezia quartultimo, a sua volta impegnato nel match contro la Juventus. In mezzo c'è anche il Verona che ha cominciato a macinare punti, +6 sulla Samp, nel fine settimana giocherà contro la Roma. L'unica altra squadra da provare a inserire nella corsa (oltre alla Cremonese ultima con tre punti in meno dei blucerchiati) potrebbe essere una Salernitana in difficoltà, ma comunque a +10 su Audero e compagni.

Dopo essere andato in panchina contro l'Inter si è infine presentato attraverso il sito ufficiale della Samp il nuovo acquito Jesè Rodriguez, attaccante ex Psg e Real Madrid che ha dichiarato: "La squadra sta giocando bene anche se in diverse partite non è stata molto fortunata – rivela -. Gara dopo gara però stiamo crescendo e dobbiamo continuare ad allenarci con una mentalità positiva, come ci chiede l’allenatore, per invertire la situazione e raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo".