Sampdoria, ufficiale Stankovic nuovo allenatore: missione salvezza

Ufficiale. Dejan Stankovic è il nuovo allenatore della Sampdoria, limati gli ultimi dettagli è arrivata anche l'ufficialità dopo la firma sul contratto. Si è legato ai blucerchiato fino al 30 giugno 2023, con opzione fino al 30 giugno 2024. Spetterà all'ex giocatore di Inter e Lazio rivitalizzare una squadra in crisi di risultati e reduce da alcune prestazioni prive di carattere, cercando di portarla alla salvezza. Nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre il primo allenamento.

"Al tecnico e al suo staff - si legge nella nota - un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna, del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società".

Anche la Federclubs ha salutato il nuovo allenatore, ricordando l'importanza della sfida di sabato sera contro il Bologna, match salvezza: "Benvenuto mister Stankovic. Oltre mille biglietti già staccati per la trasferta. Avanti sampdoriani".

Dejan Stankovic, modulo preferito e carriera

Terminata la carriera da calciatore dopo dieci stagioni all'Inter nel 2013 ha iniziato ad allenare nel 2014 come vice di Andrea Stramaccioni all'Udinese, successivamente è tornato a Milano, sponda nerazzurra, prima con il ruolo di club manager e poi nello staff tecnico del settore giovanile a fine 2019. Una brevissima parentesi perché il 21 dicembre 2019 diventa l'allenatore della Stella Rossa, in Serbia. Vince tre campionati consecutivi tra 2019 e 2022 e anche due coppe nazionali. Il 26 agosto 2022 si dimette dopo aver mancato per la terza volta la qualificazione alla Champions non essendo riuscito a superare ai preliminari il Maccabi Haifa, in campionato era ancora primo a punteggio pieno dopo cinque giornate.

Il modulo preferito è il 4-2-3-1 che potrebbe utilizzare anche con la Sampdoria, altre soluzioni testate alla Stella Rossa sono state il classico 4-4-2 (soprattutto nella prima stagione) e il 4-1-4-1. Nello scorso campionato ha anche sperimentato il 4-3-3 in alcune partite.