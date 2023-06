La Sampdoria ufficializza lo staff di Pirlo e punta Borini come primo colpo di mercato

Dopo la presentazione del nuovo allenatore, Andrea Pirlo, e del responsabile area tecnica, Nicola Legrottaglie, la Sampdoria ha ufficializzato lo staff di collaboratori che lavoreranno con l'ex Juventus.

L'allenatore in seconda è Roberto Baronio, Mauro Bertoni il collaboratore tecnico, Paolo Bertelli il preparatore atletico e Nicola Pavarini il preparatore dei portieri. Durante la presentazione andata in scena nei giorni scorsi mister Pirlo aveva spiegato con entusiasmo: "Per me è come allenare in Serie A, non c'è categoria per questa squadra e per questi tifosi. Un progetto serio e una grande opportunità, ho scelto con il cuore e ho una gran voglia di ricominciare alla guida di una squadra storica, simbolo d'Italia quando ero bambino. Ricordo Vialli, Mancini, lo scudetto e anche la Coppa Campioni purtroppo persa in finale. Non ero un tifoso blucerchiato, ma sono sempre stato affascinato dalla maglia, sicuramente la più bella".

Sul fronte del mercato si registra un forte interessamento per Fabio Borini. Il centrocampista offensivo (che può anche giocare come punta) ex Liverpool Sunderland, Milan e Verona, è reduce da tre stagioni in Turchia con la maglia del Karagumruk. Lo scorso anno, con Pirlo in panchina, ha segnato 20 goal in 30 partite. Lo score totale dell'esperienza turca è di 36 gol in 75 gare.