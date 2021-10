Sampdoria-Spezia, probabili formazioni: dubbi in attacco nel derby ligure

Dopo la pesante sconfitta contro il Cagliari è tempo di voltare pagina per i blucerchiati: alle ore 20:45 di venerdì 22 ottobre si gioca Sampdoria-Spezia, derby ligure e anticipo della nona giornata di Serie A. D'Aversa è sulla graticola e rischia la panchina in caso di risultato negativo, classifica che preoccupa con sei punti in otto giornate.

QUI SAMPDORIA. Nodi da sciogliere sul fronte offensivo per D'Aversa, anche dal punto di vista tattico. Possibile un 4-4-2 con Quagliarella e uno tra Gabbiadini e Caputo, ma sembra in vantaggio il tridente con il capitano punta centrale, Candreva e Gabbiadini ai lati. Out per squalifica Thorsby, in mezzo al campo Adrien Silva, Ekdal e Askildsen. Pochi dubbi invece in difesa con i soliti Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello.

QUI SPEZIA. Problemi fisici per Erlic, Sala e Nguiamba, torna invece Bastoni in difesa dopo la riduzione della squalifica con Ferrer, Hristov e Nikolau a completare il reparto. In attacco Nzola a guidare l'assalto, alle sue spalle Strelec, Antiste e Gyasi, Verde e Salcedo le due alternative probabilmente dalla panchina. In mezzo al campo, infine, Kovalenko e Maggiore.

Probabili formazioni Sampdoria-Spezia

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Silva, Askildsen; Candreva, Quagliarella, Gabbiadini. All. D'Aversa.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolau, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec, Antiste, Gyasi; Nzola. All. Thiago Motta.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Calcio d'inizio: venerdì 22 ottobre, ore 20:45.

Dove vederla: Dazn e Sky.