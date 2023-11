Sampdoria-Spezia, le probabili formazioni del derby ligure

Operazione scalata. Il derby ligure Sampdoria-Spezia è un match fondamentale per la formazione di Pirlo e arriva dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. La doppia vittoria contro Palermo (1-0) e Modena (2-0) ha permesso di uscire dalla zona rossa, ora però bisogna consolidare la classifica e allontanarsi definitivamente dalle sabbie mobili, dove si trova anche lo Spezia. Ottimo il trend con tre vittorie nelle ultime quattro partite aggiungendo il 2-0 al Cosenza. Nel mezzo la sconfitta con polemiche contro il Sudtirol. Allo stadio Luigi Ferraris si gioca in anticipo venerdì 24 novembre alle ore 20:30, le le scelte di Pirlo e D'Angelo e le probabili formazioni del match.

Sampdoria-Spezia, le scelte di Pirlo

A Bogliasco sono rientrati i nazionali, acciaccato Stojanovic per un pestone al piede sinistro subito durante le gare di qualificazione a Euro 2024 con la Slovenia. Sempre out Malagrida, Ferrari, Murru e Pedrola, qualche problema anche per Ravaglia che ha un risentimento muscolare alla coscia sinistra mentre Barreca si è sottoposto agli esami che hanno confermato una lesione distrattiva miofasciale di lieve entità a carico del bicipite femorale destro. Il difensore ha già intrapreso l’iter fisioterapico di recupero e verrà sottoposto a nuovo controllo tra dieci giorni. La buona notizia è il rientro in gruppo di Benedetti, assente da settembre, ha concluso la riabilitazione e torna a disposizione di Pirlo. Ancora una volta, quindi, il tecnico blucerchiato dovrà fare la conta soprattutto in difesa. Tra i pali Stankovic, in difesa la coppia centrale formata da Facundo Gonzalez e Ghilardi, sugli esterni Depaoli e Giordano. A centrocampo non dovrebbero essere toccati gli equilibri con Vieira, Kasami e Yepes che hanno convinto molto nelle ultime settimane, in attacco rientra Verre dalla squalifica, ma potrebbe essere confermata la soluzione con Borini, Esposito e De Luca.

Sampdoria-Spezia, le scelte di D'Angelo

Partenza difficile per lo Spezia, che a differenza dei blucerchiati non ha ancora trovato la quadra. Terzultimo posto con 10 punti in 13 gare, due pareggi consecutivi ed esonero per Alvini, sostituito con D'Angelo. A livello di formazione il nuovo tecnico deve fare i conti con l'assenza di Reca in difesa. Al suo posto potrebbe esserco Moutinho in una linea a quattro con Amian, Nikolau e uno tra Muhl e Bertola. A centrocampo Cassata, Salvatore Esposito e ballottaggio tra Kouda e Zurkowski. In attacco Antonucci a supporto di Verde e uno tra Moro e Francesco Pio Esposito.

Sampdoria-Spezia, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Borini, Se. Esposito; De Luca. All. Pirlo.

Spezia (4-3-1-2): Dragowski; Amian, Nikolau, Muhl, Moutinho; Cassata, Sa. Esposito, Kouda; Antonucci; Verde, P. Esposito. All. D'Angelo

Arbitro: Giua di Olbia.

Calcio d'inizio: venerdì 24 novembre 2023, ore 20:30.

Dove vedere Sampdoria-Spezia in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.