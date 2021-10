Sampdoria-Spezia 2-1, le pagelle: Candreva show, Colley ministro della difesa

La Sampdoria si aggiudica il derby ligure con lo Spezia e compie un bel balzo in classifica salendo a quota 9 punti in classifica, vittoria fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione. Ottima prestazione dei blucerchiati che chiudono di fatto la gara già al 36' grazie a Candreva che prima propizia l'autogol di Gyasi e poi raddoppia su assist di Gabbiadini, la squadra di D'Aversa blinda la difesa e non concede praticamente nulla fino al 94' quando sul triplice fischio Verde fissa il 2-1.

VIDEO | Sampdoria-Spezia 2-1: goal e highlights

Protagonista assoluto Candreva con un goal e mezzo: la sua punizione viene deviata in fondo al sacco dal colpo di testa di Gyasi e porta in vantaggio i blucerchiati, poi firma il raddoppio dopo un bello scambio con Gabbiadini. Prova quasi perfetta della difesa con Colley sugli scudi, a centrocampo brilla invece Adrien Silva e sul fronte offensivo arrivano anche segnali importanti da Gabbiadini che appare definitivamente recuperato, nel complesso comunque non ci sono insufficienze.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.