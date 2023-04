Sampdoria-Spezia 1-1: fumogeni in campo e contestazione a Ferrero, derby in parità

Partita infinita allo stadio Luigi Ferraris, si arriva quasi al 103', che finisce con un pareggio inutile ai fini della classifica per la formazione di Stankovic. Buon primo tempo per la Sampdoria che passa in vantaggio con un colpo di testa di Amione, poi paga il calo di attenzione a inizio ripresa quando arriva il pareggio di Verde. Il minuto è il 59', ma in realtà la gara è ripresa da poco perché la tifoseria blucerchiata all'intervallo mette in scena una pesante contestazione nei confronti di Massimo Ferrero con cori anche contro la famiglia Garrone; la gara viene sospesa per 7 minuti. Finisce così 1-1, con un pareggio che di fatto non serve a nulla, il derby ligure contro lo Spezia, che rimane a +10 e supera di un punticino un Verona terzultimo e in grande spolvero.

Sampdoria-Spezia 1-1, la cronaca

Subito schermaglie con i tentativi di Ekdal e Augello nei primi 3 minuti, poi ancora botta e risposta tra 9' e 13': il tiro a giro di Nzola trova la deviazione in corner di Murillo mentre Leris di testa manda fuori di pochissimo. La gara si sblocca al 23' con Augello che pennella un corner per l'incornata di Amione, primo goal in blucerchiato per il centrale argentino che fa esplodere il Luigi Ferraris. Clamorosa occasione per il raddoppio al 27' con Lammers che in area supera Zoet ma non Esposito che salva sulla linea, reazione dello Spezia al 35' ma Murillo respinge su Gyasi e Ravaglia alza in corner la botta di Verde. Nel finale di tempo ci prova anche Bourabia ma il suo tiro da buona posizione termina alto.

All'intervallo fortissima contestazione dei tifosi contro Massimo Ferrero al grido di 'liberate l'Unione Calcio Sampdoria', slogan scritto anche in uno striscione nei distinti mentre nella Sud si legge 'noi lottiamo per la Sampdoria'. Cori anche contro Garrone. A inizio ripresa la gara viene sospesa per alcuni minuti per il lancio di fumogeni in campo, poi si riparte. Lo Spezia alza il baricentro e trova subito il pareggio (59') con Verde che, tutto solo in area, supera Ravaglia con un preciso colpo di testa. Brivido al 64' su una palla di Amian prolungata da Verde per Bastoni che, sul secondo palo, manca l'impatto sul pallone del 2-1, pericoloso anche Esposito su punizione al 68', ma Ravaglia è bravo ad alzare in corner. Spinge la squadra di Semplici che ci prova ancora tra 75' e 78' con Bourabia e Amian che vanno a sbattere contro il portierone blucerchiato. I ragazzi di Stankovic soffrono ma vanno vicinissimi al goal con Gunter all'87', colpo di testa velenoso su sviluppi di corner e palla che sfiora il palo. Finale incandescente con dieci minuti di recupero: Jesé di tacco al 91' e Zanoli a tu per tu trova la grande risposta di Zoet, check del var per un possibile rigore in favore della Samp a causa di un tocco di mano in area, match-ball per Verde al 97' e poi triplice fischio al 103'. Derby in parità, un punto che serve a poco.

Tabellino e voti Sampdoria-Spezia 1-1

Reti: 23' Amione, 59' Verde

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia 7; Gunter 6, Murillo 6 (71' Djuricic 5), Amione 6.5 (77' Oikonomou 6); Zanoli 6.5, Rincon 6, Winks 5 (77' Ilkhan 6), Augello 6.5; Leris 6.5, Lammers 5 (71' Jesé 6); Gabbiadini 5.5. All. Stankovic.

Spezia (4-3-2-1): Zoet 6.5; Amian 6.5, Wisniewski 6, Nikolaou 5.5 (93' Caldara sv), Bastoni 6.5 (79' Reca 6); Bourabia 6 (79' Agudelo 6), Esposito 6, Ekdal 6 (93' Kovalenko sv); Maldini 6 (30' Verde 7); Gyasi 6, Nzola 5.5. All. Semplici.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Note: ammoniti Gunter e Bastoni.