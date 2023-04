Sampdoria-Spezia 1-1, pagelle: super Ravaglia, cuore Leris

Il derby ligure tra Sampdoria e Spezia termina con un pareggio che non serve a nulla ai fini della classifica, ma è una partita a suo modo epica. Si gioca fino al 103' perché a inizio primo tempo la gara viene sospesa per la contestazione della tifoseria blucerchiata nei confronti di Massimo Ferrero al grido di 'liberate la Sampdoria'. Ottimo primo tempo dei ragazzi di Stankovic e vantaggio firmato da Amione, il pallone del raddoppio capita a Lammers ma Esposito salva sulla linea. Nella ripresa pareggia Verde al 59' poi spinge la formazione di Semplici che va però a sbattere contro un super Ravaglia e nel finale la Samp ha anche due occasioni per vincerla, prima con Gunter che di testa sfiora il palo e poi con Zanoli che a tu per tu non riesce a superare Zoet.

