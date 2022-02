Sampdoria-Sassuolo, probabili formazioni: Giampaolo cerca riscatto, esordio per Sensi

Dopo la sosta si torna in campo per le gare della 24esima giornata di Serie A. Domenica 6 febbraio 2022 alle ore 15 si gioca Sampdoria-Sassuolo, Giampaolo deve cercare di fare punti per uscire dalla crisi e mettere in sicurezza la classifica, quattro sono infatti gli stop consecutivi, ai tre della gestione D'Aversa contro Cagliari, Napoli e Torino si è aggiunto quello contro lo Spezia. Le scelte degli allenatori.

QUI SAMPDORIA. Probabile 4-2-3-1 per i blucerchiati con Caputo terminale offensivo, dietro di lui Gabbiadini, il nuovo acquisto Sensi e Candreva. A centrocampo pochi dubbi con la diga formata da Rincon e Thorsby (Ekdal è squalificato) mentre in difesa sono due i ballotaggi: Augello-Murru e Magnani-Ferrari. Sicuri del posto Colley che è rientrato dalla Coppa d'Africa e Bereszynki.

QUI SASSUOLO. Out per squalifica Rogerio oltre alll'ex Obiang infortunato. Davanti a Consigli linea a quattro con Toljan (in pole su Muldur), Chiriches (in vantaggio su Ayhan), Ferrari e Kyriakopoulos; centrocampo a tre con Frattesi, Lopez e Harroui mentre in attacco dietro all'ex Genoa Scamacca ci saranno i soliti Berardi e Raspadori.

Probabili formazioni Sampdoria-Sassuolo

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Magnani, Colley, Augello; Thorsby, Rincon; Gabbiadini, Sensi, Candreva; Caputo. All. Giampaolo.

Sassuolo (4-3-2-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori; Scamacca. All. Dionisi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Calcio d'inizio: domenica 6 febbraio, ore 15.

Dove vederla: Dazn.