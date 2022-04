Sampdoria-Salernitana, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo

Sampdoria-Salernitana è la sfida che può valere una stagione per i blucerchiati, una vittoria consentirebbe infatti di guardare con più serenità al finale di campionato, la doppia sconfitta contro Roma e Bologna non ha infatti consentito ad Audero e compagni di allungare sulla zona retrocessione, occasione ghiotta contro il fanalino di coda, ma serve la massima attenzione e il carattere per portare a casa i tre punti. Calcio d'inizio alle ore 14:30 di sabato 16 aprile 2022 allo stadio Luigi Ferraris, ecco le scelte di Giampaolo e Nicola.

QUI SAMPDORIA. Sempre out il solito Giovinco, per il resto tutti convocati, anche Ekdal che è sulla via del recupero e Damsgaard che mancava dal mese di ottobre. Audero in porta a poi solita difesa a quattro con Bereszynski, Ferrari (in vantaggio su uno Yoshida sciagurato contro il Bologna), Colley e Murru. A centrocampo Candreva, Rincon e Thorsby e infine in attacco probabile ritorno della coppia Quagliarella-Caputo con Sensi a supporto, l'alternativa è la soluzione tattica delle ultime settimane con Sabiri in campo e il capitano in panchina.

QUI SALERNITANA. Sepe in porta e difesa a tre con Gyomber, Radovanovic e Fazio, a centrocampo Mazzocchi si gioca una maglia con Zortea, per il resto dovrebbero esserci Coulibaly, Ederson e Ranieri. In attacco rientra Ribery che si gioca una maglia con Verdi, l'ex Bonazzoli e Djuric completano il reparto.

Sampdoria-Salernitana probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo.

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Coulibaly, Ranieri; Bonazzoli, Ribery; Bonazzoli. All. Nicola.

Arbitro: Valeri di Roma.

Calcio d'inizio: sabato 16 aprile, ore 14:30.

Dove vederla: Dazn.