Sampdoria-Roma, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo

La vittoria contro il Venezia ha portato entusiasmo e soprattutto punti pesanti in chiave salvezza, ma ora non bisogna abbassare la guardia. Dopo la pausa per gli impegni dell'Italia, eliminata dalla Macedonia ai playoff per i Mondiali, torna la Serie A e domenica 3 aprile 2022 alle ore 18 si gioca Sampdoria-Roma allo stadio Luigi Ferraris. Ecco le scelte di Giampaolo e Mourinho.

QUI SAMPDORIA. Audero dovrebbe essere tornato il titolare tra i pali, davanti a lui Bereszynski, Yoshida (in leggero vantaggio su Ferrari), Colley che ha recuperato e Murru che come sempre sarà preferito ad Augello. Problemini fisici per Ekdal, a centrocampo Candreva, Rincon (insidiato da Vieira) e Thorsby mentre davanti la soluzione con il doppio trequartista dovrebbe essere confermata: Sabiri e Sensi supporteranno Caputo mentre Quagliarella sarà un'arma in più a gara iniziata.

QUI ROMA. Rui Patricio in porta e pochi dubbi in difesa con Mancini, Smalling e Ibanez. Nel centrocampo a cinque di Mourinho dovrebbe essere assente Veretout, ci saranno Pellegrini, Oliveira, Mkhitaryan, Zalewski (in vantaggio su Vina) e Karsdorp. In attacco Zaniolo e Abraham.

Probabili formazioni Sampdoria-Roma

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Pellegrini, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abtraham. All. Mourinho.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Calcio d'inizio: domenica 3 aprile, ore 18.

Dove vederla: Dazn.