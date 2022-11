Sampdoria Women, Pettenuzzo: "Con la Roma sfida speciale"

Squadra in casa

Classe 1999, difensore centrale e pronta ad una sfida speciale. Tecla Pettenuzzo è uno dei volti nuovi della Sampdoria Women 2022/23 che ha parlato oggi ai microfoni del canale Youtube blucerhiato. La calciatrice vicentina è rimasta sin da subito ammaliata dall’ambiente blucerchiato. "Sono entrata a far parte di una grande famiglia – rivela -, unita e coesa, in cui è possibile crescere e migliorarsi giorno dopo giorno. Le compagne mi hanno accolto benissimo e siamo entrate rapidamente in sintonia".

La calciatrice continua: "Siamo partite molto bene centrando subito tre successi su altrettanti impegni, poi abbiamo accusato una lieve flessione, uscendo battute nelle tre gare successive – continua Pettenuzzo, gettando uno sguardo sul prossimo avversario -. Sabato con la Roma, mia ex squadra, sarà una gara speciale: proverò grandi emozioni ma darò come sempre il massimo per questa maglia".