Sampdoria-Roma 0-1, le pagelle: conferma Sabiri, Colley colpevole

La Sampdoria esce a testa alta, ma senza punti, dal match contro la Roma. Nel primo tempo ci provano Thorsby e Caputo, ma passano in vantaggio i giallorossi con Mkhitaryan che sfrutta una delle poche sbavature difensive del match. Nella ripresa ci provano Sabiri al 65', poi Quagliarella all'86', nel mezzo un lampo di Abraham con un tiro deviato in corner. Non basta l'arrembaggio finale per riacciuffare il pareggio, ora testa ai prossimi impegni, probabilmente decisivi per una salvezza che si spera non sia sofferta: Bologna in trasferta, Salernitana a Marassi e poi Verona al Bentegodi.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.