Sampdoria: ritiro a Livigno e prime tre amichevoli: ufficiali le date

La notizia era nell'aria, ma ora è arrivata anche l'ufficialità. La Sampdoria andrà in ritiro a Livigno per prepararsi al prossimo campionato di Serie B. La truppa blucerchiata guidata da mister Andrea Pirlo partirà il 12 luglio e rimarrà in Valtellina fino al 23 luglio. Il raduno è stato invece fissato lunedì 10 luglio con le visite mediche e i test tra Genova e il 'Mugnaini' di Bogliasco.

Sampdoria in ritiro a Livigno

Il ritiro della squadra avrà come nodo nevralgico il Centro di Preparazione Olimpica CONI 'Aquagranda', fiore all’occhiello della proposta impiantistica livignasca che, con una palestra attrezzata da 700 metri quadrati, una pista d’atletica omologata e una piscina olimpica, permetterà ai blucerchiati di godere dei benefici dell’altitude training in totale riservatezza e tranquillità.

Amichevoli estive Sampdoria 2023-2024

Fissate anche le prime amichevoli che si svolgeranno proprio nella località in provincia di Sondrio. Primo incontro domenica 16 luglio alle ore 17 contro i dilettanti della Rappresentativa Valtellinese. Mercoledì 19 luglio alle ore 17 toccherà al Rapperswil-Jona (terza serie della Svizzera), domenica 23 luglio, sempre alle 17, alla Pro Patria, formazione di Serie C.