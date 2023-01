Sampdoria: Ferrero assente, ancora un rinvio per l'assemblea degli azionisti

Ancora una volta è stata rinviata l'assemblea degli azionisti della Sampdoria, dopo i due rinvii tra tra 14 e 19 dicembre 2022 e quello dello scorso 5 gennaio salta anche l'appuntamento di martedì 10 gennaio 2023. Lo ha comunicato lo società, a questo punto rimangono solo due date utili per conoscere il futuro del club.

La scorsa settimana Alessandro Barnaba aveva annunciato il ritiro dalla trattativa per l'acquisto, sul gruppo riconducibile allo sceicco Al Thani è invece da tempo calato il silenzio, rimane al momento Massimo Ferrero, alla ricerca di fondi da immettere nelle casse della società.

"L’U.C. Sampdoria Spa - si legge nella nota ufficiale - comunica che l’azionista di maggioranza assoluta (la famiglia ferrero, ndr) non presenzierà (né delegherà il legale rappresentante del socio Sport Spettacolo Holding Srl) alla seconda convocazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti fissata per martedì 10 gennaio 2023, alle ore 15.00 presso la sede sociale della società. Si ricorda che l’assemblea straordinaria era già stata fissata anche per il giorno venerdì 20 gennaio 2023 in terza convocazione e per il giorno giovedì 2 febbraio 2023 in quarta convocazione".