La Samp blinda i suoi talenti: rinnovo per sei giocatori della Primavera

In attesa di novità sul fronte della cessione, con le voci che si sono intensificate nelle ultime settimane dopo la nomina dell'advisor, e in attesa di entrare nel vivo del calciomercato per la prossima stagione di Serie A, la Sampdoria ha rinnovato i contratti di alcuni dei suoi giovani più interessanti, reduci da un'ottima stagione con la Primavera.

Ecco l'elenco completo dei rinnovi ufficializzati nelle ultime ore dalla società.

Luigi Aquino fino al 30 giugno 2024. Difensore centrale classe 2002, 16 presenze e 4 goal nell'ultima stagione.

Daniele Montevago fino al 30 giugno 2025. Attaccante classe 2003, 29 presenze, 9 gol e 6 assist nell'ultima stagione.

Simone Napoli fino al 30 giugno 2023. Difensore centrale classe 2002.

Ivan Saio fino al 30 giugno 2024. Portiere classe 2002, 28 presenze e 6 clean sheet nell'ultima stagione.

Alfonso Sepe fino al 30 giugno 2024. Centrocampista classe 2002, 18 presenze e 2 gol nell'ultima stagione.

Marco Somma fino al 30 giugno 2024. Esterno destro classe 2002, 29 presenze, 1 gol e 3 assist nell'ultima stagione.

La formazione Primavera della Sampdoria ha chiuso la stagione al sesto posto con 53 punti conquistati in 34 partite, poi è stata eliminata dal Cagliari nei playoff scudetto.