Sampdoria, ipotesi sospensione dei tesseramenti, Manfredi: "Abbiamo seguito le regole"

Le parole del presidente blucerchiato dopo l'ipotesi di una sospensione dei tesseramenti e di una penalizzazione, in seguito all'esposto del patron del Brescia Massimo Cellino: "Non esiteremo a far valere i nostri diritti nelle sedi opportune"