Sampdoria-Reggiana, probabili formazioni: sfida decisiva per i playoff

Ci sarà anche l'ex allenatore Sven Goran Eriksson a spingere i blucerchiati verso i playoff. Il tecnico svedese, che lotta contro un brutto male e nei mesi scorsi ha annunciato di avere un solo anno di vita, sarà allo stadio Luigi Ferraris insieme ad altre leggende per un omaggio da parte dei tifosi prima di Sampdoria-Reggiana. Penultima giornata di campionato in Serie B con la squadra di Pirlo, reduce dal successo di Lecco, che si gioca l'accesso ai playoff promozione in uno scontro diretto che potrebbe regalare la matematica qualificazione (a questo link il nostro approfondimento con gli scenari). Calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 5 maggio, ecco le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni.

Sampdoria-Reggiana, le scelte di Pirlo

Hanno scontato il turno di squalifica e tornano a disposizione tre pedine importanti come Depaoli, Borini ed Esposito, in dubbio invece Murru, uscito acciaccato dal match contro il Lecco. Tra le buone notizie anche il rientro in gruppo di Ferrari e Askildsen, il primo dopo un calvario iniziato otto mesi fa per l'operazione al legamento crociato. In porta ci sarà Stankovic, difesa a tre con Ghilardi, Gonzalez e uno tra Leoni e Piccini. A centrocampo si potrebbe rivedere Darboe con Kasami e Yepes mentre sugli esterni ci saranno Depaoli e Giordano (sempre che Murru non recuperi). In attacco Esposito e Borini si giocano una maglia al fianco di De Luca.

Sampdoria-Reggiana, le scelte di Nesta

La Reggiana ha battuto Palermo e Modena ed è tornata in corsa per i playoff, ha tre punti in meno della Samp e, di fatto, deve vincere per sperare nella qualificazione. Nesta schiererà una difesa a tre con Libutti, Rozzio e uno tra Pajac e Marcandalli davanti a Bardi. Centrocampo con Fiamozzi, Kabashi, Bianco e Pieragnolo, in attacco gli ex Genoa Melegoni e Portanova a supporto di Gondo

Sampdoria-Reggiana, le probabili formazioni

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Darboe, Yepes, Kasami, Giordano; Esposito, De Luca. All. Pirlo.

Reggiana (3-4-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Melegoni, Portanova; Gondo. All. Nesta.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Calcio d'inizio: domenica 5 maggio, ore 15:00.

Dove vedere Sampdoria-Reggiana in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

