Sampdoria-Reggiana 1-0: perla di Esposito, blucerchiati ai playoff

La Sampdoria vince 1-0 lo scontro diretto con la Reggiana e vola matematicamente ai playoff perché Pisa e Sudtirol pareggiano 2-2 e ora sono 4 i punti di vantaggio sulle prime inseguitrici. La formazione di Pirlo rimane al settimo posto, +1 sul Brescia che supera il Lecco, ma anche -1 dal Palermo che pareggia 2-2 con l'Ascoli. Ultimo atto a Catanzaro con i blucerchiati che si giocano ancora la posizione di partenza nella griglia degli spareggi. Il sesto posto consentirebbe di giocare in casa la sfida secca del primo turno e con la possibilità di passare col pareggio dopo eventuali supplementari. Gran primo tempo deciso da una magistrale punizione di Esposito, a inizio ripresa Bardi si supera su Depaoli e De Luca, poi imbastisce la reazione la Reggiana, che spinge senza trovare però il pareggio, annullato per fuorigioco un goal a Vergara. Tegola Pedrola nel finale, lo spagnolo ha la palla del 2-0 in contropiede, ma crolla a terra ed esce per infortunio tra le lacrime.

Sampdoria-Reggiana 1-0, la cronaca

Si parte con l'emozionante tributo dei tifosi a Sven Goran Eriksson. L'ex allenatore, che lotta contro un tumore al pancreas, viene applaudito dai suoi ex giocatori presenti al Ferraris e poi si prende l'abbraccio dello stadio tra cori, striscioni e qualche lacrima. Blucerchiati padroni del gioco nel primo tempo e in vantaggio al 16': Darboe viene abbattuto da Rozzio al limite dell'area, la punizione di Esposito è una perla che va a incastonarsi all'incrocio dei pali facendo esplodere il Luigi Ferraris. Al 25' vicina al raddoppio la Samp con una conclusione dal limite di Darboe che sfiora l'angolino basso, poi i ragazzi di Pirlo spingono alla ricerca del goal senza riuscire a trovare il varco giusto.

Nella ripresa subito Sampdoria pericolosa nei primi due minuti: girata alta di De Luca e poi gran risposta di Bardi in angolo su un diagonale violento di Depaoli. Il portiere della Reggiana si supera ancora al 49' su un'incornata di De Luca dopo una punizione calciata da Esposito, poi al 62' alla prima vera palla goal, in contropiede, pareggia la Reggiana con Vergara, ma l'arbitro annulla per fuorigioco e il var conferma la decisione. Momento di sbandamento con la formazione di Nesta che guadagna metri in campo, Pirlo cambia qualcosa inserendo Pedrola e Benedetti per De Luca e Darboe. Match nervoso spigoloso nel finale: pericoloso Pettinari di testa al 77', palla che esce di poco, poi tegola Pedrola all'85', lo spagnolo si invola in contropiede verso la porta con la palla del 2-0 tra i piedi, ma crolla quando arriva al limite dell'area e viene sostituito da Stojanovic. Sfuma l'occasione per il raddoppio, ma è anche l'ennesimo stop per uno dei giocatori più talentuosi della rosa blucerchiata. Lungo recupero con un pizzico di sofferenza, la Reggiana tenta l'assedio, ma i ragazzi di Pirlo resistono e portano a casa i tre punti che regalano la qualificazione matematica ai playoff.

Sampdoria-Reggiana 1-0, gli highlights

In attesa del video ufficiale.

Sampdoria-Reggiana 1-0, il tabellino

Reti: 16' Esposito

Sampdoria (3-4-2-1): Stankovic 6.5; Piccini 6.5, Ghilardi 6.5, Gonzalez 6.5; Depaoli 6.5, Darboe 7 (67' Benedetti), Yepes 6.5 (80' Ricci sv), Giordano 6; Borini 5.5 (80' Kasami sv), Esposito 7.5; De Luca 6 (67' Pedrola 6.5, 87' Stojanovic sv). All. Pirlo.

Reggiana (4-3-2-1): Bardi 7; Libutti 6, Rozzio 6 (70' Szyminski 5.5), Marcandalli 6, Fiamozzi 5.5 (76' Pettinari 6); Kabashi 6, Bianco 6, Pieragnolo 6 (63' Pajac 5.5); Melegoni 5 (46' Vergara 6), Portanova 5 (63' Varela 6); Gondo 5.5. All. Nesta.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Note: ammoniti Gonzalez, Rozzio, Gondo, Bianco, Libutti. Espulso Nesta per proteste.