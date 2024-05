Sampdoria-Reggiana 1-0, pagelle: Darboe torna protagonista, tegola Pedrola

Sampdoria matematicamente qualificata ai playoff con un turno di anticipo. Decisiva la vittoria 1-0 nello scontro diretto contro la Reggiana grazie al goal di Esposito. Una punizione perfetta all'incrocio dei pali al 16' per raggiungere il traguardo al termine di un match dominato per un'ora e più spigoloso nella seconda parte di gara.

La formazione di Pirlo mostra ottime trame di gioco nel primo tempo e va vicina al raddoppio con una rasoiata di Darboe che sfiora il palo, a inizio ripresa è invece Bardi a negare per due volte la gioia del 2-0, prima su Depaoli e poi su De Luca. Al 63' l'arbitro annulla per fuorigioco il pareggio di Vergara arrivato al primo vero tiro in porta degli avversari e la gara diventa scivolosa. Bravi i blucerchiati a indossare l'elmetto e a resistere fino alla fine: la palla per chiuderla capita a Pedrola in contropiede, lo spagnolo si invola verso la porta, ma si infortuna proprio al momento del tiro, tegola pesante per un giocatore davvero sfortunato, appena uscito da un lungo calvario.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.