Sampdoria, stagione al via: raduno, primi allenamenti, amichevoli e mercato

Anche se è ancora un cantiere la Sampdoria è pronta a iniziare la stagione 2024/2025. Tutto pronto, infatti, per il raduno e i primi allenamenti.

Quando inizia la stagione della Sampdoria

Dopo due giorni di visite mediche, infatti, i blucerchiati si metteranno a disposizione di mister Andrea Pirlo e staff nella giornata di mercoledì 10 luglio 2024. Test atletici al mattino, allenamento nel pomeriggio: questo il programma del primo giorno di scuola al 'Mugnaini' di Bogliasco, dove proseguiranno doppie sedute fino a sabato compreso. Domenica, invece, è prevista la partenza per il ritiro tedesco di Jena (dal 14 al 30 luglio).

Le amichevoli della Sampdoria in Germania

E proprio in Germania la Sampdoria sarà impegnata nei primi test amichevoli, tre infatti le partite fissate: la prima sabato 20 luglio alle ore 17 contro la Dinamo Berlino allo Sportforum Hohenschönhausen di Berlino, la seconda contro il Magdeburgo sabato 27 luglio alle ore 15 all'Avnet Arena di Magdeburgo e la terza contro il Carl Zeiss Jena, martedì 30 luglio alle ore 20 all'Ernst-Abbe-Sportfeld di Jena.

L'esordio in Coppa Italia

L'esordio ufficiale, come sempre, sarà in Coppa Italia. Sampdoria-Como si giocherà domenica 11 agosto alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris e sarà trasmessa in chiaro sul Canale 20. In caso di passaggio del turno si profilerebbe un derby con il Genoa, che a sua volta dovrà però superare la Reggiana.

Quando inizia il campionato di Serie B

Il campionato si serie B 2024/2025 inizierà sabato 17 agosto 2024 e terminerà venerdì 9 maggio 2025 con la regular season, poi successivamente si giocheranno playoff e playout. Quattro i turni infrasettimanali (martedì 27 agosto 2024, martedì 29 ottobre 2024, giovedì 26 dicembre 2024, e giovedì 1° maggio 2025) e quattro le soste (sabato 7 settembre 2024, sabato 12 ottobre 2024, sabato 16 novembre 2024 e sabato 22 marzo 2025).

Il 10 luglio la presentazione del calendario

I calendari saranno ufficialmente presentati mercoledì 10 luglio 2024 in piazza Europa a La Spezia, a partire dalle ore 19.

Accardi si presenta, i nomi del mercato

Nella giornata di mercoledì 10 luglio, tra l'altro, sarà anche ufficialmente presentato il nuovo responsabile dell’area tecnica Pietro Accardi, alle ore 14.15, a Palazzo della Meridiana. Accardi è da tempo impegnato nelle trattative di mercato per ridisegnare la Sampdoria in vista del prossimo campionato di Serie B. Tante le trattative avviate, per quello che riguarda l'attacco potrebbe partire De Luca (piace all'Empoli) e dovrebbe arrivare Coda (anche se nelle ultime ore si è inserito il Pisa), ma piace anche Tutino; in difesa vicino l'arrivo di Romagnoli dal Frosinone. Altri nomi caldi sono quelli di Pio Esposito ed Ebenezer Akinsanmiro (entrambi di proprietà dell'Inter), mentre in uscita ci sono da definire la situazione di Audero e da capire le intenzioni della società su Leoni, riscattato dal Padova e blindato con un contratto fino al 2027, ma possibile pedina di mercato. Piace a Inter e Napoli.

