Samp, inizia la nuova era. Radrizzani: "Eleganza, emozioni e valori. Torniamo agli anni '90"

Poche parole, ma già capaci di scaldare il cuore ai tifosi della Sampdoria. Nel giorno della presentazione ufficiale del nuovo allenatore, Andrea Pirlo, e del responsabile area tecnica, Nicola Legrottaglie, sono arrivate anche le prime dichiarazioni ufficiali di Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani, artefici del salvataggio della Sampdoria.

"In cinque settimane - esordisce Radrizzani - abbiamo salvato la Sampdoria dal rischio fallimento, un dramma che avrebbe colpito una metà di Genova. Siamo orgogliosi di questo traguardo, ma siamo solo all'inizio e c'è ancora molto da lavorare. Abbiamo ereditato una società con diversi problemi, di fatto senza leadership da un paio di anni, gestita benissimo da Marco Lanna e il cda, ma in una situazione di crisi. Finalmente possiamo parlare di calcio".

"Cosa vogliamo fare? Ora c'è da ricostruire - prosegue Radrizzani - a medio-lungo termine penso alla Sampdoria degli anni '90, emozioni, gioia e allegria. Abbiamo scelto un allenatore capace di portare avanti una certa idea di calcio e ci piacerebbe far rivivere quello spirito anche in questi anni, per fare innamorare i giovani dei nostri colori. Vogliamo portare valori come rispetto ed eleganza, e guardare al futuro modernizzando il club. L'abbiamo fatto a Leeds e vogliamo farlo anche qui".

Matteo Manfredi traccia la via: "Il nostro sarà un piano sostenibile, dal punto di vista finanziario e calcistico. Portiamo la nostra energia in questa città, rispettando blasone e storia del club, che prima di tutto è dei tifosi, noi siamo solo una custodia. Iniziamo a divertirci".