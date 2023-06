Ufficiale, Radrizzani vende il Leeds: al lavoro per la Sampdoria

Andrea Radrizzani ha venuto il Leeds, società inglese retrocessa dalla Premier League alla Championship al termine dell'ultima stagione, e può concentrarsi unicamente sulla Sampdoria. Una notizia attesa, che ora è anche diventata ufficiale.

L'annuncio è infatti arrivato nella serata di venerdì 9 giugno 2023 attraverso una nota in cui si legge: "Il Leeds conferma che è stato raggiunto un accordo tra Aser Ventures e 49ers Enterprises per l'acquisto del club. Le due parti continuano a lavorare sui dettagli e presto verranno forniti ulteriori aggiornamenti. Tutta la nostra attenzione rimane su un rapido ritorno in Premier League". La società inglese è stata quindi interamente ceduta al gruppo statunitense emanazione della franchigia di Nfl (il football americano) che già deteneva il 44% del capitale sociale.

Radrizzani, che deteneva la quota di maggioranza, sta lavorando in questi giorni con Matteo Manfredi per completare tutti i passaggi necessari per arrivare al trasferimento della proprietà della Sampdoria e iscrivere il club alla prossima Serie B.