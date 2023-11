Infortunati Sampdoria, quando rientrano Pedrola, Murru e Benedetti

La doppia vittoria contro Palermo e Modena ha permesso alla Sampdoria di uscire dalla zona retrocessione e cominciare l'operazione di consolidamento della classifica. Sono nove i punti ottenuti nelle ultime quattro giornate aggiungendo la vittoria contro il Cosenza e la folle sconfitta contro il Sudtirol. La formazione di Pirlo ha convinto anche sul piano del gioco e dell'atteggiamento, positiva anche la crescita esponenziale di alcune pedine chiave: dalla coppia centrale formata da Facundo Gonzalez e Ghilardi a Kasami leader di centrocampo. Ma anche Giordano, Vieira ed Esposito. Ora arriva la sosta per gli impegni delle Nazionali e per i blucerchiati può essere l'occasione per recuperare alcune delle pedine ferme ai box da diverso tempo. La prossima gara di Serie B sarà Sampdoria-Spezia, venerdì 24 novembre 2023 alle ore 20:30 allo stadio Luigi Ferraris.

Quando rientrano Murru e Benedetti

Dopo la vittoria al 'Braglia' di Modena Pirlo ha concesso due giorni e mezzo di riposo. Nel pomeriggio di martedì 14 novembre sono ripresi gli allenamenti con le assenze di Ghilardi, Stankovic e Stojanovic, impegnati con le rispettive nazionali. In queste due settimane senza gare Pirlo conta di recuperare qualche pedina importante. Sicuramente non Ferrari, per il quale il recupero sarà molto lento dopo l'operazione al ginocchio, ma le sensazioni sono positive soprattutto per quello che riguarda Benedetti e Murru. Il centrocampista, partito come titolare in Coppa Italia contro il Sudtirol e all'esordio contro la Ternana, si è subito infortunato, ma ora è sulla via del recupero e potrebbe tornare disponibile in un reparto che però sembra aver trovato ora la quadra con Yepes, Vieira e Kasami. Avrà modo di rientrare in modo graduale evitando ricadute. Discorso simile per Murru, pilastro della prima Samp di Pirlo, ma fermo da oltre un mese. La giovane coppia Ghilardi-Gonzalez ha convinto nelle ultime settimane, ma l'esperienza del capitano farà comodo. Sia Murru che Benedetti potrebbero comunque essere disponibile alla ripresa del campionato.

Infortunio Pedrola, quando rientra

Attesa anche per Pedrola. Lo spagnolo ha stupito tutto e ha segnato tre reti tra fine agosto e inizio ottobre, poi si è infortunato. Breve rientro contro il Cosenza e nuovo stop. La sensazione è che, ora, non si vogliano affrettare i tempi, l'esterno potrebbe rivedersi a inizio dicembre. Dopo il derby con lo Spezia la Sampdoria affronterà il Brescia in trasferta (3 dicembre, ore 16:15) e il Lecco in casa (9 dicembre, ore 14).