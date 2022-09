Sampdoria, botti di fine mercato: dopo Winks arrivano Pussetto e Amione, out Depaoli

Si chiude con una girandola di operazioni il mercato della Sampdoria che, nell'ultimo giorno disponibile, piazza il colpo in attacco portando a Genova Ignacio Pussetto. L'argentino, classe 1995, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Watford, ma nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell'Udinese segnando dieci goal in 42 partite. Non è un bomber, ma è un ottimo jolly per il fronte offensivo, si tratta di un'ala destra che può giocare come seconda punta e, all'occorrenza, anche come attaccante centrale, buon dribbling, tecnica e velocità le sue caratteristiche principali.

Non è l'unica operazione portata a termine dalla dirigenza blucerchiata perché in difesa Maxime Leverbe è passato al Benevento ed è arrivato al suo posto Bruno Amione, difensore centrale argentino del Verona, prestito secco. Classe 2002, lo scorso anno ha giocato 16 partite con la maglia della Reggina in Serie B, sarà una riserva nel ruolo di difensore centrale, dove alla fine sono rimasti sia Colley che Murillo, che completano il reparto insieme a Ferrari.

In uscita Depaoli che passa al Verona in prestito con diritto di riscatto mentre i giovani Matteo Stoppa e Lorenzo Di Stefano sono stati girati in prestito a Vicenza e Gubbio, formazioni di Serie C, stessa categoria anche per Marco Bontempi, passato all'Arzignano Valchiampo. Sempre a livello di giovani è arrivato dall'Inter Nicolò Uberti, centrocampista nato nel 2004.

Nel frattempo, sul sito ufficiale della Sampdoria, sono anche arrivate le prime parole di uno dei colpi di mercato dei giorni scorsi. Harry Winks, prelevato dal Tottenham e presente allo stadio in occasione del match contro la Lazio, ha dichiarato: "C’era un’atmosfera incredibile, i tifosi hanno cantato per tutto il tempo, non ho mai visto incitare una squadra in questo modo. Giocare qui sarà un’esperienza bellissima: non vedo l’ora di entrare in campo e giocare davanti al nostro pubblico. Ho sempre voluto provare un’esperienza all’estero - spiega il nazionale inglese - e giocare in Serie A. Per me è anche l’opportunità per imparare una nuova lingua, vivere una cultura diversa. Voglio migliorare come calciatore e aiutare la squadra. Posso dire alla gente che darò tutto per la Sampdoria, lavorerò duramente. Spero di poter dare una mano con le mie qualità".