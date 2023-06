Sampdoria, Pirlo si presenta: "Qui è come essere in Serie A. Obiettivi? Sognare non costa nulla"

Il nuovo corso della Sampdoria inizia ufficialmente oggi, mercoledì 28 giugno 2023, con la presentazione ufficiale del nuovo allenatore, Andrea Pirlo, nell'ambito di The Ocean Race, al padiglione blu Jean Nouvel del waterfront di Levante. Presente il presidente Marco Lanna insieme ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, artefici del salvataggio dal fallimento. Tra le novità anche Nicola Legrottaglie, nuovo responsabile dell'area tecnica.

Radrizzani: "Penso alla Samp degli anni '90 a medio-lungo termine"

Breve introduzione del presidente Marco Lanna e poi parola ad Andrea Radrizzani: "Abbiamo salvato la Sampdoria dal rischio fallimento - ha esordito - e siamo orgogliosi di questo traguardo, ma siamo solo all'inizio. Siamo qui per parlare finalmente di calcio. Abbiamo ereditato una società con diversi problemi e siamo al lavoro per risolverli. A medio-lungo termine mi viene in mente la Samp degli anni '90, emozioni, gioia e allegria. Abbiamo scelto un allenatore capace di portare avanti una certa idea di calcio e ci piacerebbe far rivivere quello spirito anche in questi anni". Gli fa eco Matteo Manfredi: "Il nostro deve essere un piano sostenibile, dal punto di vista finanziario e calcistico. Nuove energie in questa città rispettando blasone e storia del club, che è dei tifosi. Noi siamo solo una custodia. Ora cominciamo a divertirci".

Il ruolo di Nicola Legrottaglie

Nicola Legrottaglie si presenta e spiega il suo nuovo ruolo in società: "Sono motivatissimo, qui c'è entusiasmo e progettualità. Io mi occuperò dell'area tecnica, quando è arrivata questa proposta ho detto subito sì, cercheremo di fare grandi cose con un tecnico in cui crediamo moltissimo, siamo sicuri che trasmetterà molto ad ambiente e tifosi e sposa perfettamente l'identità che questo club vuole dare".

Pirlo: "Per me è come allenare in Serie A"

Andrea Pirlo, reduce dall'esperienza in Turchia alla guida del Karagumruk, racconta: "Per me è come allenare in Serie A, non c'è categoria per questa squadra e per questi tifosi, straordinari anche lo scorso anno nonostante la situazione. Un progetto serio e una grande opportunità, ho scelto con il cuore e ho una gran voglia di ricominciare alla guida di una squadra storica, simbolo d'Italia quando ero bambino. Ricordo Vialli, Mancini, lo scudetto e anche la Coppa Campioni purtroppo persa in finale. Non ero un tifoso blucerchiato, ma sono sempre stato affascinato dalla maglia, sicuramente la più bella".

Su Quagliarella: "Deciderà la società"

Il nuovo tecnico non si sbilancia sul futuro di Fabio Quagliarella: "Siamo amici, abbiamo un bellissimo rapporto, ma spetta alla società fare questo tipo di scelte". Parla però di obiettivi: "Lavorare per fare una grande stagione, dare sempre il massimo e lottare fino alla fine per far tornare la Sampdoria al suo massimo splendore. Serve realismo, perché parliamo di una squadra che è stata salvata da una situazione difficilissima, ma giocheremo sempre per vincere e l'obiettivo è arrivare più in alto possibile. Conosciamo il punto di partenza e le difficoltà, ma non dico che andremo in Serie A, ma il sogno deve essere quello, e sognare non fa male a nessuno".

Che Sampdoria sarà?

"Un bel mix - spiega Pirlo - con un progetto che sia sostenibile. Servono giocatori con i piedi buoni, ma serve anche spirito di sacrificio, voglia di lottare e polmoni". Legrottaglie aggiunge: "Dobbiamo essere umili in questo processo di rinnovamento e cambiamento. Siamo sicuri che daremo il massimo, poi se qualcuno vincerà al posto nostro vorrà dire che sarà stato più bravo di noi. Sicuramente siamo interessati a profili giovani, penso agli under 23, da domani comunque inizieremo a costruire la migliore rosa possibile".

Niente derby, a meno che...

Non ci sarà ovviamente il derby dopo la promozione del Genoa in Serie A, ma mister Pirlo ha una speranza: "Chissà che non possa capitare in Coppa Italia - scherza - siamo molto amici con Gilardino, sarebbe bello".