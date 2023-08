Sampdoria, niente penalizzazione per il mancato pagamento degli stipendi

La Sampdoria, come noto, inizierà il prossimo campionato di Serie B con due punti di penalizzazione per i mancati versamenti Irpef e all'Inps. Il club blucerchiato ha però evitato una seconda penalizzazione (di uno o due punti) per il mancato pagamento degli stipendi nel trimestre gennaio-marzo 2023.

Il deferimento è stato infatti archiviato. Il pagamento doveva essere effettuato entro il 30 maggio, giorno in cui, al termine di una trattativa estenuante, arrivò l'ok di Massimo Ferrero per l'aumento di capitale da parte di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. I soldi erano disponibili, ma non ci furono i tempi tecnici per il pagamento.

La tesi difensiva dell'avvocato Antonio Romei, che ha assistito il club in questa vicenda, è stata accolta e il procedimento è stato archiviato. Sul fronte societario si attendono invece novità sul ricorso d'urgenza presentato da Massimo Ferrero per chiedere di stoppare nuovi aumenti di capitale. Il giudice dovrebbe decidere nei prossimi giorni.