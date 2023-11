Sampdoria-Palermo, probabili formazioni: gara da dentro o fuori per Pirlo

Entusiasmo effimero per la vittoria contro il Cosenza. La sconfitta con polemiche contro il Sudtirol e il disastro di Coppa Italia contro la Salernitana hanno rimesso sulla graticola Andrea Pirlo, condannato a fare punti per rinsaldare la propria posizione in panchina. Sabato 4 novembre si gioca Sampdoria-Palermo allo stadio Luigi Ferraris, calcio d'inizio alle ore 16:15, le scelte dei due allenatori per il match.

Sampdoria-Palermo, le scelte di Pirlo

Rientra dall'infortunio Stojanovic, ma probabilmente partirà dalla panchina così come il ritrovato Conti. Davanti a Stankovic consueta linea a quattro con Depaoli, Ghilardi, Gonzalez e Giordano. A centrocampo Yepes in vantaggio su Ricci in cabina di regia (l'ex Spezia non ha brillato contro la Salernitana) così come Kasami su Girelli, sembra invece sicuro del posto Ronaldo Vieira, fin qui uno dei migliori della stagione. Modulo con il trequartista verso la conferma, Verre agirà dietro ai soliti Esposito e Borini, anche se scalpita De Luca che va a insidiare il primo. Sempre out i vari Pedrola, Barreca, Murru, Benedetti e Ferrari.

Sampdoria-Palermo, le scelte di Corini

Un solo punto nelle ultime due gare per il Palermo, scivolato al quarto posto nonostante il doppio impegno casalingo. Dopo il pareggio contro lo Spezia è arrivato lo stop a sorpresa contro il Lecco. La formazione di Corini ha voglia di riscatto, ma deve fare a meno di alcune pedine come Vasic e Coulibaly. Pigliacelli in porta e difesa a quattro con Mateju, Lucioni, Ceccaroni e Lund. A centrocampo scelte abbastanza forzate con Stulac, Gomes, Segre ed Henderson che si giocano le tre maglie disponibili. In attacco tridente con Insigne, Brunori e Di Francesco.

Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Verre; Borini, Esposito. All. Pirlo.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco. All. Corini.

Arbitro: Doveri di Roma.

Calcio d'inizio: sabato 4 novembre 2023, ore 16:15.

Dove vedere Sampdoria-Palermo in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.