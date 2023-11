Sampdoria-Palermo 1-0: rinascita blucerchiata, la decide Borini

Grande prestazione della Sampdoria che batte il Palermo e torna alla vittoria al termine di una partita di grande carattere. Partenza con il turbo con tre occasioni in 18 minuti, un palo di Kasami e due parate di Pigliacelli su Vieira ed Esposito. Nel finale di primo tempo il risultato si sblocca grazie a un calcio di rigore concesso per un fallo di Lucioni su Esposito. Borini si fa respingere la trasformazione, ma poi ribadisce in goal con il piattone facendo esplodere i tantissimi tifosi presenti allo stadio. Nella ripresa ancora occasioni con Kasami, Esposito e Yepes, poi esce il Palermo. Seconda parte di ripresa di sofferenza e nel recupero parata decisiva di Stankovic su Mancuso. Tre punti vitali per riavvicinarsi alla zona salvezza, ma soprattutto una gara senza sbavature in nessun reparto: consolida la propria posizione in panchina Pirlo, prova a cercare la luce in fondo al tunnel la formazione blucerchiata.

Sampdoria-Palermo 1-0, la cronaca

Partenza sprint della Sampdoria che dopo un paio di minuti colpisce un clamoroso palo interno con un gran tiro di Kasami. Sfuriata della formazione di Pirlo (oggi guidata in panchina da Baronio per la squalifica del tecnico) e altre due occasioni enormi. All'8' traversone di Depaoli sul secondo palo, stop e tiro potente di Vieira che trova la respinta di Pigliacelli. Il portiere dei rosanero si supera anche al 18' su una botta da sinistra di Esposito e poi dice no anche a Verre sulla ribattuta. Al 28' ci prova ancora Vieira dalla distanza, conclusione che sfiora il palo. Reazione del Palermo e provvidenziale salvataggio sulla linea di Depaoli su un colpo di testa di Ceccaroni, poi l'episodio che sblocca il risultato. Minuto 41 e cross in area, Esposito anticipa di un soffio Lucioni che lo travolge, calcio di rigore confermato poi dal var. Dal dischetto Borini trova la respinta del solito Pigliacelli, ma poi ribadisce in fondo al sacco con il piattone.

Nessun cambio nell'intervallo e partenza convinta dei blucerchiati con alcuni buoni spunti. Al 48' tiro dal limite di Kasami che viene bloccato, al 54' gran colpo di testa di Esposito che va a sfiorare il secondo palo e al 57' incornata di Yepes parata da Pigliacelli. Posizione ottima, debole e centrale però la conclusione. Esce poi il Palermo che prova a reagire prendendo in mano le redini del gioco, si chiude a riccio la formazione di Pirlo, che risponde con qualche azione di rimessa. All'83' Kasami ci prova di nuovo dalla distanza sfiorando l'incrocio dei pali, rispondono i rosanero un minuto dopo con un tiro in mischia di Soleri che viene parato. Finale incandescente con un miracolo di Stankovic su Mancuso al 91' e un'altra parata, più semplice, su un colpo di testa di Soleri un minuto dopo. Il triplice fischio è una liberazione, si scatena la gioia in campo e sugli spalti. Ora serve continuità.

Sampdoria-Palermo 1-0, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Sampdoria-Palermo 1-0, il tabellino

Reti: 44' Borini

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic 7; Depaoli 6.5, Ghilardi 6.5, Gonzalez 6.5, Giordano 6.5; Kasami 7, Yepes 6.5 (94' Girelli sv), Vieira 7.5; Verre 6.5 (65' Askildsen 6); Esposito 6 (79' De Luca 6), Borini 7. All.Pirlo (squalificato, in panchina Baronio).

Palermo (4-3-3): Pigliacelli 7; Lund 6 (79' Aurelio sv), Ceccaroni 6, Mateju 6, Lucioni 5; Segre 6, Gomes 6 (79' Stulac 5.5), Henderson 6 (67' Valente 5.5); Di Francesco 5.5 (67' Soleri 5.5), Insigne 5 (56' Mancuso 5.5), Brunori 5.5. All. Corini.

Arbitro: Doveri di Roma.

Note: ammoniti Verre, Yepes, Borini, Mateju e Ghilardi.