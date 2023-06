Sampdoria, dallo zero a Ferrero al dieci ai tifosi: diamo i numeri

Da zero a dieci, il campionato della Sampdoria tra numeri, curiosità e pagelle. Una stagione difficilissima, iniziata con Giampaolo e terminata con Stankovic e la retrocessione in Serie B. Nel mezzo tante difficoltà, poche gioie e lo spettro del fallimento. La luce in fondo al tunnel, fuori dal campo, è arrivata alle battute finali. La Sampdoria ripartirà dalla Serie B (probabilmente con quattro punti di penalizzazione) dopo il via libera all'aumento di capitale arrivato al termine di una due giorni di assemblea degli azionisti estenuante, a ricostruire dalle macerie saranno Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani di Gestio Capital e Aser Group.

0. All'era Ferrero che è arrivata al capolinea. Al netto di qualche discreto risultato sul campo è rimasta solo la desertificazione creata dall'ex presidente, culminata nella peggior stagione della storia blucerchiata. A un passo dal fallimento e con una retrocessione in serie B raggiunta con larghissimo anticipo. Ora, finalmente, si volta pagina.

1. Quanti goal ha segnato quest'anno Fabio Quagliarella? Uno. E tanto basta per raggiungere nuovi record: 18esima stagione consecutiva in goal (meglio hanno fatto solo Totti, Piola e Rivera) e quarto giocatore più 'anziano' a segnare in Serie A dopo Ibrahimovic, Costacurta e Piola. Una magra soddisfazione in una stagione complicatissima. Rimane il rammarico per averlo visto sempre in campo solo a retrocessione avvenuta, peggio di Lammers probabilmente non avrebbe fatto.

2. Come i goal segnati da Sabiri, assoluta delusione di questo campionato. Apporto quasi nullo, un rigore pesantissimo sbagliato e saluti alla barca che affonda con largo anticipo. Non mancherà.

3. Le vittorie ottenute in campionato su 38 gare, il dato peggiore della storia blucerchiata (superato il precedente record negativo di 4, stagione 1974/75). Non l'unico di una stagione sciagurata: minor numero di punti in Serie A (19, nell'era dei due punti il record negativo era 23, in quella dei tre punti invece 36) e maggior numero di sconfitte (25, peggiorato il dato dello scorso anno di 22).

4. ad alcune scelte di un mercato fatte, al netto delle note difficoltà. Infortunati perenni come Conti e Pussetto, la mancanza di una prima punta e la scelta di giocatori inadeguati come Lammers e Oikonomou, la meteora Jesé (che ha comunque fatto meglio di Giovinco, altro ingaggio misterioso, ma della passata stagione) e una minestra riscaldata (male) come Djuricic. Probabilmente era impossibile fare meglio, ma qualcosa di sbagliato c'è stato.

5. alla gestione arbitrale. La Sampdoria non è retrocessa per gli episodi, sia ben chiaro, ma alcuni sono stati eclatanti: dal goal annullato a Caputo alla prima giornata a quello tolto a Colley contro l'Empoli, nel mezzo tante polemiche tra rigori, var, cartellini e scelte a volte poco comprensibili.

6. A Stankovic. Al netto di alcune scelte tecniche discutibili va ringraziato per averci sempre messo la faccia accettando quella che lui stesso ha definito 'missione suicida' e rimanendo sulla tolda di comando fino alla fine. La squadra l'ha seguito lottando con dignità in mezzo a mille difficoltà e con tutti i limiti di una rosa costruita male. Ha dimostrato con le parole (e non solo) di amare i colori blucerchiati. Per il prossimo anno è però giusto voltare pagina.

7. I goal segnati da Gabbiadini, miglior marcatore blucerchiato del campionato. Stagione al di sotto delle aspettative per Manolo, che potrebbe però essere molto prezioso, con la sua tecnica e la sua qualità, nel prossimo campionato di Serie B.

8. Otto giocatori da 'salvare' più Quagliarella che fa storia a parte e Gabbiadini di cui abbiamo già parlato come miglior marcatore della stagione. Audero e Ravaglia hanno si sono dimostrati due cuori blucerchiati e hanno limitato i danni in tante circostanze, Amione e Nuytinck al netto di qualche amnesia hanno onorato la maglia, Rincon è stato l'ultimo a mollare mentre Augello e Zanoli sono stati forse tra i più positivi nel complesso. Infine il tanto criticato Leris. Con tutti i suoi limiti ha sputato sangue ogni volta che è sceso in campo, in Serie B potrebbe essere un valore aggiunto. Ci sarebbe anche Winks, ma ha saltato mezzo campionato e non avrebbe bisogno di presentazioni. La sua qualità non si discute, anche se nel finale è calato.

9. Perché il 10 era già occupato dai tifosi, a Marco Lanna e a tutti coloro che hanno lavorato pancia a terra per garantire un futuro alla Sampdoria. Non era scontato

10. Ai tifosi della Sampdoria che si sono stretti attorno alla squadra in uno dei momenti più difficili. Le parole di Stankovic offrono una bella sintesi della situazione: "Mi hanno insegnato come si ama, si tifa e si difende un club". Commoventi in ogni circostanza: in casa, in trasferta e in piazza. Il salvataggio della società è anche merito loro.