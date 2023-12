Sampdoria, cosa ha funzionato e cosa manca: le pagelle del girone di andata

Con il pareggio in extremis contro il Bari termina il girone di andata, e il 2023, della Sampdoria. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per Pirlo? Mezzo pieno considerando la piega che stava prendendo il campionato nella prima parte di stagione e la bella scalata dalla zona rossa a posizioni più sicure, mezzo vuoto considerando una classifica ancora non consolidata con il decimo posto a quota 23 punti (25 sul campo senza la penalizzazione), -5 dai playoff ma anche +3 dai playout considerando che la graduatoria è sempre più compressa. Tempo di bilanci, quindi, e di buoni propositi per il nuovo anno. Vediamo cosa ha funzionato e cosa invece andrà migliorato, anche in ottica di mercato, con le pagelle reparto per reparto.

Stankovic punto fermo, coperta corta in difesa

La nota più positiva è la porta blindata da Stankovic (voto 7). Dopo le incertezze delle prime giornate il portiere serbo è diventato un punto fermo, sempre tra i migliori in campo, spesso decisivo con le sue parate. Le note dolenti sono in difesa. Ferrari (sv) si è subito infortunato in maniera grave, Murru (6,5) è stato adattato al centro nella prima parte di stagione e poi anche lui ha avuto qualche problema fisico. Pirlo ha puntato, anche per necessità, sulla coppia giovanissima formata da Ghilardi (6) e Gonzalez (6+, 20 anni ciascuno) e ha tutto sommato trovato la quadra. Un percorso sicuramente di grande crescita per entrambi perché si sono dimostrati affidabili, però non sono mancati i peccati di gioventù, che sono anche costati qualche goal pesante. In fase di mercato la società dovrà infoltire il reparto con qualche innesto, magari con un pizzico di esperienza in più. Tra i papabili Bruno Amione, giocatore altrettanto giovane, ma comunque con un anno da titolare in Serie A sulle spalle, il suo sarebbe un ritorno gradito per i tifosi. Per quello che riguarda gli esterni di difesa Murru ha sempre fornito buone prestazioni, al pari di Barreca (6) prima che si infortunasse, luci e ombre per Stojanovic (6-) mentre Depaoli (6.5) e Giordano (6.5) hanno sempre fornito garanzie. Dopo un lunghissimo stop si è anche rivisto Conti (sv), ma sembra abbastanza ai margini e indietro nelle gerarchie.

Centrocampo: Yepes si è preso la scena, bocciati Ricci e Girelli

Anche a centrocampo non sono mancati i problemi. Benedetti (6, di incoraggiamento) si è infortunato subito ed è tornato solo da un paio di settimane, Ricci (5) doveva essere il fulcro del gioco di Pirlo, ma di fatto non ha mai convinto ed è finito presto ai margini, complice l'esplosione di Yepes (7). E proprio il giovane centrocampista è una delle note più liete di questa prima metà di campionato. Si è caricato la squadra sulle spalle ed è diventato quel regista di cui il tecnico aveva un disperato bisogno. Con Vieira (7) e Kasami (6.5, mezzo voto in meno per l'ultima leggerezza) ha formato una mediana di grande affidabilità: il primo è stata una piacevole scoperta dopo anni in cui non era mai riuscito a imporsi, purtroppo anche lui si è però infortunato ed è fermo ai box. Il secondo è diventato un leader con il passare delle giornate e si è fatto apprezzare anche in zona goal, unica pecca la follia contro il FeralpiSalò, un cartellino rosso dopo 30 minuti per una gomitata che, a conti fatti, è costato la partita contro l'ultima in classifica, che avrebbe potuto spingere il Doria verso la zona playoff. Tra l'altro mancherà per tre giornate causa squalifica, decisione del giudice sportivo discutibile. Tra assenze e squalifiche Pirlo ha comunque ridisegnato lo scacchiere, spesso adattando giocatori come Giordano o Depaoli. Le alternative, infatti, non sono all'altezza e anche qui la società dovrà intervenire. Bocciato, per quanto visto nelle 12 gare in cui è stato inserito, Girelli (5), Panada (sv) rimane un oggetto misterioso ed è stato gettato nella mischia solo un paio di volte. Undici presenze (soprattutto spezzoni) per Askildsen (5.5), poche volte positivo. Pochi minuti anche per Lemina (sv), acerbo e poi rispedito in Primavera.

Esposito protagonista aspettando Pedrola, manca una prima punta

Infine l'attacco, tra luci e ombre. Protagonista assoluto nella prima difficile parte di stagione Estanis Pedrola (7). Lo spagnolo si è preso la maglia da titolare e la scena togliendo spesso le castagne dal fuoco a Pirlo. Il problema è che si è infortunato e i tempi di recupero si sono allungati con il passare del tempo, di fatto è fermo da inizio ottobre. Il tecnico ha dichiarato che spera di rivederlo con il nuovo anno, la speranza è che il rientro sia davvero imminente. Cinque goal in 13 gare, invece, per Fabio Borini (6.5), anche lui ora infortunato e quindi fermo ai box, ma la Sampdoria ha trovato in Sebastiano Esposito (7.5) un nuovo leader sul fronte offensivo. L'ex Bari, una volta entrato in forma, si è caricato il peso dell'attacco sulle spalle e sono cinque i goal segnati nell'ultimo mese e mezzo, quattro nelle ultime quattro gare, in cui si è visto anche annullare tra le proteste il goal del pareggio contro il FeralpiSalò. Le noti dolenti sono però al centro dell'attacco. De Luca (5) e La Gumina (5) non si sono dimostrati all'altezza. Il primo, rientrato da un lunghissimo infortunio, è diventato il titolare, non si è mai risparmiato, ma ha segnato un solo goal in 15 gare. Il secondo ne ha segnati due in 11 presenze, entrambi in avvio, prima di essere scavalcato dal compagno nelle gerarchie di Pirlo. Nel 2024 serve un centravanti di peso ed esperienza per cambiare marcia e provare a mettere nel mirino la zona playoff. Tra le noti dolenti anche Verre (5+), spesso utilizzato dietro alla punta, ma mai incisivo. Pochi scampoli di gara, infine, per Delle Monache (5.5), un giovane dal quale forse ci si aspettava qualcosina in più, senza dimenticare che ha solo 18 anni. Nelle ultime giornate, infine, Pirlo ha iniziato a gettare nella mischia anche Ntanda (sv), ragazzo di prospettiva e di buona struttura fisica.