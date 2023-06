Sampdoria, il pagellone della stagione: promossi e bocciati

Sampdoria, il pagellone della stagione 2022/2023 con tutti i giocatori che sono scesi in campo in Serie A. Annata difficilissima, iniziata con Giampaolo e terminata con Stankovic e la retrocessione in Serie B. Nel mezzo tante difficoltà, poche gioie e lo spettro del fallimento. La luce in fondo al tunnel, fuori dal campo, è arrivata alle battute finali. La Sampdoria ripartirà dalla Serie B (probabilmente con quattro punti di penalizzazione) dopo il via libera all'aumento di capitale arrivato al termine di una due giorni di assemblea degli azionisti estenuante, a ricostruire dalle macerie saranno Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani di Gestio Capital e Aser Group.

Pagellone Sampdoria 2022/2023: portieri

AUDERO, voto 7: una certezza in mezzo a tanto sbando. Ha mostrato tutto il suo valore, come uomo e come calciatore. Pilastro.

RAVAGLIA, voto 6.5: non solo uomo spogliatoio, ha dimostrato di essere anche un buon portiere e ha onorato la maglia blucerchiata. Sorpresa.

TURK, voto 6: esordio difficile, riscatto nelle ultime due gare. Cresciuto.

CONTINI, voto 6: eroe di Coppa Italia contro l'Ascoli. Breve, ma intenso.

Nelle pagine seguenti le pagelle di difensori, centrocampisti e attaccanti.