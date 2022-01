Sampdoria, reintegrato Carlo Osti: era stato sospeso da Ferrero

Carlo Osti era stato sospeso dall'ormai ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in seguito a presunte divergenze sull'esito del mercato estivo. Dopo la vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto il 'viperetta' e il conseguente avvento alla presidenza di Marco Lanna è stato reintegrato nello staff. La notizia era nell'aria, ma è stata ufficializzata dalla società attraverso una nota ufficiale.

"La Sampdoria - si legge - è lieta di comunicare che, a far data da venerdì 14 gennaio 2022, Carlo Osti riprende la carica di responsabile delle aree tecniche, chiarite e superate le divergenze che avevano caratterizzato il periodo di sospensione cautelare a partire dal 1º ottobre 2021".

"Lo storico dirigente blucerchiato - conclude la nota - continuerà così a mettere a disposizione della società le sempre apprezzate esperienza, serietà e professionalità, con rinnovato entusiasmo e unità di intenti".