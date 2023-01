Sampdoria-Napoli, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Spalletti

Dopo l'importantissima vittoria contro il Sassuolo i blucerchiati ricevono la visita della capolista. Sampdoria-Napoli si gioca domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18 al Luigi Ferraris, per i tifosi sarà anche l'occasione per omaggiare Gianluca Vialli, morto all'età di 58 anni dopo una lunga lotta contro il tumore al pancreas; molti tifosi nella giornata di sabato si sono recati allo stadio lasciando fiori, foto e striscioni. Tornando al campo, impegno sulla carta difficilissimo, anche sei i partenopei sono reduci dalla prima sconfitta stagionale: 1-0 contro l'Inter nel turno infrasettimanale. Le scelte di Stankovic e Spalletti e le probabili formazioni del match.

Sampdoria-Napoli, le scelte di Stankovic

La società ha ufficializzato la cessione di Bereszynski al Napoli e ha complicato la situazione in difesa, già in emergenza con la squalifica di Amione e gli acciacchi di Colley, al posto del polacco è arrivato Zanoli, già aggregato al gruppo e disponibile. Davanti ad Audero ci saranno sicuramente Murillo e Nuytinck, il terzo potrebbe essere il gambiano in caso di recupero oppure potrebbe essere adattato Murru. A centrocampo ancora Leris, Vieira, Rincon e Augello mentre in attacco rientra dalla squalifica Djuricic che si posizionerà alle spalle di Gabbiadini e Lammers.

Sampdoria-Napoli, le scelte di Spalletti

Potrebbe cambiare qualcosa Spalletti dopo la sconfitta contro l'Inter: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Kim Juan Jesus e Mario Rui in difesa e poi centrocampo con Ndombelé, Lobotka ed Elmas. In attacco Kvaratskhelia, Osimhen e Politano anche se scalpita Lozano che potrebbe togliere il posto all'italiano o far rifiatare il georgiano.

Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murru, Nuytinck, Murillo; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Calcio d'inizio: domenica 8 gennaio 2023, ore 18:00

Dove vedere Sampdoria-Napoli in diretta TV e streaming: Dazn.