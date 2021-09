Sampdoria-Napoli, probabili formazioni: blucerchiati contro la 'bestia nera'

Prosegue il turno infrasettimanale di Serie A che si chiude giovedì 23 settembre 2021 con le ultime tre sfide in calendario. Alle 18.30 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Sampdoria-Napoli con i blucerchiati che cercano ulteriore continuità dopo la bella vittoria contro l'Empoli e il pareggio contro l'Inter. Gara non facile per i ragazzi di D'Aversa, i partenopei dell'ex Spalletti sono a punteggio pieno dopo quattro giornate e i precedenti recenti non sono positivi: nelle ultime 11 sfide tra Genova e Napoli si registra un solo successo della Samp (nel 2018) a fronte di 10 sconfitte. Allargando il range alle ultime 20 gare giocate non cambia il numero di vittorie, si aggiungono tre pareggi a fronte di 16 sconfitte.

QUI SAMPDORIA. Problemi a centrocampo per gli acciacchi di Adrien Silva e Thorsby, cauto ottimismo sulla possiblità di recupero e pronte le due alternative Askildsen ed Ekdal. Per il resto pochi dubbi e tante conferme con Quagliarella e Caputo a guidare l'attacco, scalpita Torregrossa per una maglia da titolare, ma potrebbe essere utile per far rifiatare il capitano a gara in corso o nel weekend quando i blucerchiati sfideranno la Juventus nella terza gara in una settimana.

QUI NAPOLI. Recuperato Meret tra i pali, si gioca la maglia con Ospina. Diversi dubbi per Spalletti che deve sciogliere i ballottaggi: Politano in leggero vantaggio su Lozano, Manolas su Rrahmani e Fabian Ruiz su Elmas. A centrocampo si rivede dal primo minuto Zielinski.

Probabili formazioni Sampdoria-Napoli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Augello, Colley, Yoshida, Bereszynski; Damsgaard, Askildsen, Ekdal, Candreva; Quagliarrella, Caputo. D'Aversa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Mario Rui, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Zambo Anguissa; Insigne, Zielinski, Politano; Osihmen. All. Spalletti.

ARBITRO: Valeri di Roma.

CALCIO D'INIZIO: giovedì 23 settembre, ore 18.30

DOVE VEDERLA: DAZN