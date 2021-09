Sampdoria-Napoli 0-4, le pagelle: pasticcio Silva-Augello, difesa disastrosa

Brutta sconfitta per la Sampdoria, che cade sotto i colpi del Napoli capolista nonostante un buon primo tempo. Errori individuali e superficialità in avvio in occasione dell'1-0 di Osihmen, poi i blucerchiati reagiscono e vanno vicinissimi al pareggio in almeno tre occasioni, Ospina blinda però la porta e in chiusura di tempo Ruiz raddoppia.

VIDEO | Sampdoria-Napoli 0-4: goal e highlights

Qui finisce virtualmente la gara perché a inizio ripresa arriva il tris ancora con l'attaccante nigeriano e i ragazzi di D'Aversa spariscono o quasi dal campo. Dopo il poker di Zielinski timidi tentativi con Candreva ed esordio per il giovane Ciervo.

Poche le sufficienze, si salva Candreva che prova a rendersi pericoloso mentre Askildsen entra in maniera propositiva nonostante la gara ormai compromessa. Malissimo la linea difensiva con errori di Yoshida e Colley, disastro in avvio tra Augello e Silva in un episodio che condiziona subito il match regalando al Napoli la palla dello 0-1.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.