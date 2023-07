Sampdoria, risolto il contratto di Murillo

La Sampdoria ha comunicato che è stato risolto consensualmente il contratto del difensore Jeison Fabián Murillo, un altro giocatore che saluta dopo Filip Djuricic, che si è poi accordato con il Panathinaikos.

Il centrale colombiano era stato acquistato nel 2019, ma non aveva mai convinto. Era stato girato in prestito per due stagioni al Celta Vigo, poi era rientrato a Genova ed era stato nuovamente mandato in Spagna. Nell'ultimo campionato è rimasto in blucerchiato collezionando 20 presenze (18 in Serie A e 2 in Coppa Italia).

Complessivamente, dal 2019 a oggi, ha giocato 33 partite. La società si è così liberata di un ingaggio pesante per un giocatore che non rientrava nei piani della nuova proprietà.